هاميلتون يأمُل ألّا تتخلّى ريد بُل عن ألبون الذي يملك "مسقبلًا باهرًا"

ترقّى ألبون من الفورمولا 2 إلى الفورمولا واحد مع فريق تورو روسو لهذا الموسم، لكنّه حلّ مكان بيير غاسلي ضمن صفوف الفريق الأساسي لريد بُل ليُجاور ماكس فيرشتابن بدءًا من جولة سبا-فرانكورشان عقب العطلة الصيفية.

وتواجد هاميلتون خلف ألبون في المراحل الأولى من سباق المكسيك، حتّى توقّف التايلاندي مبكرًا ضمن استراتيجيته للتوقّفين في حين حوّل البريطاني وبطل العالم خمس مرّات استراتيجية التوقّف الواحد لفوز مستحق.

وبعد منافسة محتدمة بين الثنائي للمرّة الأولى، أبدى هاميلتون إعجابه بما يقدّمه ألبون ضمن موسمه الأوّل في الفورمولا واحد، وتحديدًا في مواجهة سائق مثل ماكس فيرشتابن.

"لقد كان يقود على نحوٍ جيّد للغاية من دون ارتكاب أيّة أو الكثير من الأخطاء" قال هاميلتون عن ألبون.

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك الموسم مثّل تحديًا كبيرًا له ولا سيّما في مواجهة سائق أشاد به الكثيرون (فيرشتابن)".

وتابع: "أن تأتي إلى البطولة بعمر صغير كهذا ومع كلّ الصعوبات التي واجهها في حياته كذلك - فقصّة حياته مثيرة للاهتمام - ويجابه كل هذه المحن لهو أمر يستحق التأمل".

وأكمل: "توقّف أليكسندر مبكرًا للغاية في السباق، إذ لست متأكّدًا تمامًا من سبب ذلك، لكنّهم بعد ذلك واصلوا باعتماد استراتيجية التوقفين ولم أره من جديد بعد ذلك. لكنّه يحظى بمستقبل باهر أمامه، إذ آمُل أن تمنحه ريد بُل الدعم على مدار السنوات القادمة، حيث أنّ ذلك مهم للغاية كونهم عادة ما يتخلّون عن السائقين بشكل سريع للغاية إذا لم يقوموا بعملهم على أكمل وجه دومًا. آمل أن يكونوا جيّدين معه".

وقد أكمل ألبون سباق المكسيك خامسًا، في حين برهن آخرون على أنّ استراتيجية التوقّف الواحد كانت الأفضل.

من جانبه، لطالما صرّح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ ألبون أثار الإعجاب ويواصل التحسّن منذ قدومه إلى ريد بُل.

"أليكس سجّل نقاطًا أكثر من ماكس منذ العطلة الصيفية، الأمر الذي ما كنت لتتوقّعه مُطلقًا، إذ أعتقد بأنّه يقوم بعمل جيّد للغاية بالنظر إلى أنّه ضمن موسمه الأوّل في الفورمولا واحد" قال هورنر.

وأردف: "إنّه يتحسّن ويصبح أقوى، إذ يعمل بجد ويمنحنا بيانات جيّدة داخل السيارة، حيث أعتقد بأنّه أثار إعجاب الفريق بسلوكه وأدائه".