هاميلتون: وولف ومرسيدس تحت ضغط "هائل" لتقديم الأداء المطلوب في 2024
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن مدير الفريق توتو وولف والعلامة الألمانية تحت "ضغط هائل" لضمان تقديم الأداء المطلوب في موسم 2024 المقبل للفورمولا واحد.
بعد موسم خالٍ من الانتصارات خاضته السهام الفضية في 2023، يعقد الفريق آماله على المقاتلة الجديدة تماماً والتي يتم تطويرها لموسم 2024.
لكن بطل العالم سبع مرات لا يرى هامشاً للخطأ مع الدخول في الموسم الثالث من حقبة المؤثرات الأرضية، ما يعني مزيداً من الضغوطات على كاهل الفريق ومديره.
حيث تكلم حول ذلك ضمن مقابلة مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" موضحاً أن جميع أفراد الفريق يشعرون بأهمية الفترة الشتوية التي ستكون حاسمة في تقرير مستوى تنافسية السيارة.
وحين سُئِل عن مقدار الضغوط على كاهل وولف، رد هاميلتون: "ضغوط هائلة بالطبع. ليس فقط توتو، لكن علينا جميعاً. الجميع في المصنع، هناك ضغط هائل عليهم".
وأكمل: "في نهاية المطاف، وبالنسبة إلى مدير مثل وولف، عليك تعلم الاعتماد على الناس بشكل أكبر. كيفية القيام بذلك ليست بالأمر السهل، فلكلّ شخص قدرة تحمل معينة".
وأردف: "كيف تقوم بذلك وبطريقة بنّاءة؟ بطريقة تضمن تواصل إلهامهم؟".
واسترسل: "بالنسبة لي، آمل أن تكون بعض نتائجي قد أشعلت شرارة الإلهام للعاملين في الفريق".
بالمقابل، أشار هاميلتون إلى أن مرسيدس عانت لإيجاد طريق التطوير الصحيح خلال الموسمين الماضيين.
فقال: "لم يكن لدينا توجه واضح في بداية الموسم، كي نعلم تماماً أين يجب علينا التوجه".
وأكمل: "كان مخططنا البياني يصعد ويهبط، مع محاولاتنا الوصول إلى الموقع الذي نريده. بين حين وآخر يحصل أمر إيجابي ونقول حسناً لقد وجدنا الطريق. من ثم يتغير الوضع مجدداً".
ومع التغييرات الهيكلية التي أدخلتها مرسيدس، من بينها عودة جايمس أليسون كمدير تقني، وتغيير المبدأ التصميمي للسيارة، يبدو هاميلتون متفائلاً بشكل أكبر.
فقال: "أعتقد أننا بتنا نمتلك بالفعل ذلك التوجه الواضح، وهذا أمر كنا نفتقده لعامين. لكن الوصول إلى وجهتنا لن يكون خطاً مستقيماً".
وأكمل: "هناك بعض الأمور والقرارات التي تم اتخاذها تتسبب بإيقافك ولا يمكنك بعدها تغيير الكثير بسبب سقف النفقات وجميع تلك الأمور".
وأردف: "ذلك الفارق خلف ريد بُل… نحن نسير باتجاهين مختلفين للغاية كفريقين. لكنني أعتقد أننا نفهم السيارة الآن بشكل أفضل. وقد طوّرنا أساليب عمل رائعة".
واختتم: "أنا متفائل بطبيعة الحال. لكن سقف توقعاتي واقعي".
هاميلتون قلق من وتيرة ريد بُل المذهلة "رغم أنها لم تلمس السيارة" منذ أغسطس
هاميلتون قلق من وتيرة ريد بُل المذهلة "رغم أنها لم تلمس السيارة" منذ أغسطس هاميلتون قلق من وتيرة ريد بُل المذهلة "رغم أنها لم تلمس السيارة" منذ أغسطس
نقاط بطولة العالم للفورمولا واحد: الترتيب النهائي بعد جولة أبوظبي الختامية لموسم 2023
نقاط بطولة العالم للفورمولا واحد: الترتيب النهائي بعد جولة أبوظبي الختامية لموسم 2023 نقاط بطولة العالم للفورمولا واحد: الترتيب النهائي بعد جولة أبوظبي الختامية لموسم 2023
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018
مرسيدس غيّرت "جميع مكونات" سيارة موسم 2024 المقبل
مرسيدس غيّرت "جميع مكونات" سيارة موسم 2024 المقبل مرسيدس غيّرت "جميع مكونات" سيارة موسم 2024 المقبل
أوكون يتصدر تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي وراسل يتعرض لحادثة
أوكون يتصدر تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي وراسل يتعرض لحادثة أوكون يتصدر تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي وراسل يتعرض لحادثة
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
كيف ستعزّز مهارات خبير الدراجات الهوائية الأولمبية من خبرة السائقات؟
كيف ستعزّز مهارات خبير الدراجات الهوائية الأولمبية من خبرة السائقات؟ كيف ستعزّز مهارات خبير الدراجات الهوائية الأولمبية من خبرة السائقات؟
فاسور: على فيراري استغلال الفرص بشكل أكبر في 2024
فاسور: على فيراري استغلال الفرص بشكل أكبر في 2024 فاسور: على فيراري استغلال الفرص بشكل أكبر في 2024
هاميلتون: وولف ومرسيدس تحت ضغط "هائل" لتقديم الأداء المطلوب في 2024
هاميلتون: وولف ومرسيدس تحت ضغط "هائل" لتقديم الأداء المطلوب في 2024 هاميلتون: وولف ومرسيدس تحت ضغط "هائل" لتقديم الأداء المطلوب في 2024
الفورمولا واحد تتجه لسنّ قانون يضمن تبريد السائقين في الظروف القاسية
الفورمولا واحد تتجه لسنّ قانون يضمن تبريد السائقين في الظروف القاسية الفورمولا واحد تتجه لسنّ قانون يضمن تبريد السائقين في الظروف القاسية
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.