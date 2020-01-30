هاميلتون ومرسيدس ينفيان شائعات الخروج من الفورمولا واحد

مع سعي الفريق حامل اللقب إلى إحراز لقبٍ مزودج آخر سابعٍ هذا الموسم، ظهرت تكهنات وشائعات منذ بداية العام تشير إلى أن تشكيلة السائقين ومستقبل الفريق في البطولة غير مضمونان.

وأشارت عدة تكهنات خلال الأيام الأخيرة إلى أن المفاوضات بين هاميلتون وفريقه على العقد الجديد قد توقفت بسبب خلاف على الأجور، ما قد يدفع البريطانيّ إلى التفكير بالانضمام إلى فيراري بدءاً من موسم 2021.

لكن، وفي منشور له على منصة "إنستاغرام"، نفى هاميلتون جميع التكهنات بأي خلافات حيال العقد، مؤكداً أن النقاشات لم تبدأ حتى مع توتو وولف مدير فريق مرسيدس.

حيث قال: "حتى لو لم نتكلم أنا وتوتو عن العقد بعد. لأنه لم تبدأ المفاوضات حتى الآن، لكن الصحف تختلق القصص!".

وتأتي التكهنات حيال مستقبل هاميلتون وسط شائعات حديثة العهد فيما يتعلق بمستقبلها على المدى الطويل في الرياضة، الأمر الذي لن يكون مضموناً قبل توقيع اتفاقية كونكورد جديدة.

وأشار تقرير لـ "أوتوكار" هذا الأسبوع إلى أن مرسيدس تتجه لمناقشة فكرة الانسحاب من الفورمولا واحد خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل للشركة الأم "دايملر"، المتوقع إقامته يوم 12 فبراير/شباط المقبل.

لكن، يبدو أنه لا يوجد أي موعد لمثل ذاك الاجتماع في ذاك التاريخ، كما أن المدير التنفيذي لدى "دايملر" نفى التكهنات بأن الشركة تتجهز للخروج من الفورمولا واحد.

وحين سُئِل من قبل وكالة "رويترز" في برلين إن كانت مرسيدس تستعد للخروج من الفورمولا واحد، أجاب أولا كالينيوس المدير التنفيذي: "غير صحيح".

ومن المعلوم أن مرسيدس تقيّم بالفعل مستقبلها في الفورمولا واحد خاصة مع اتجاه البطولة نحو حقبة جديدة إضافة إلى تطبيق قانون سقف الميزانيات لموسم 2021.

لكن، مع انتهاء اتفاقية كونكورد الحالية نهاية العام، فإن الفريق جميعها - نظرياً - تواجه الوضع ذاته.

وأوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس مع نهاية الموسم الماضي أن جميع المؤشرات تتجه صوب التزام العلامة الألمانية بالفورمولا واحد، لكن لا شيء مؤكد بشكل قطعي قبل توقيع الاتفاقية رسمياً.

حيث قال ضمن مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "جميع المؤشرات تتجه صوب بقائنا. لكن ذلك ليس أمراً قطعياً".

وأكمل: "نحن في خضمّ مفاوضات لاتفاقية كونكورد جديدة. علاوة على ذلك، فإننا نخوض نقاشات حيال عملية تطوّر صناعة السيارات وتأثيرها على الرياضة".

من جهة أخرى، أشار تقرير "أوتوكار" إلى أن أحد الخيارات أمام مرسيدس يتمحور حول بيع فريقها المصنعي إلى أستون مارتن، مع بقائها في الفورمولا واحد كمزود للمحركات. إذ تمتلك بالفعل عقوداً طويلة الأمد لتزويد مكلارين، ريسينغ بوينت وويليامز.

لكن مثل هذا السيناريو نفاه وولف، حيث يرى أنه لا منطق وراء بقاء مرسيدس في الفورمولا واحد إن لم تمتلك فريقاً مصنعياً.

فقال: "نحن نزود أربعة فرق بالمحركات، نحن من بينها. لذا، إما أن نشارك بشكل كامل أو لا نشارك".

وعند الضغط عليه حيال البقاء في البطولة كمزود محركات في حال الخروج من البطولة كفريق مصنعي، قال وولف مختتماً حديثه: "لا أعتقد أن أحداً سيقرر ذلك (الخروج من الفورمولا واحد). لكن في حال حصل، فإن التوقف عن كوننا مزود محركات سيكون النتيجة التالية لذلك".