هاميلتون ومرسيدس "أفضل من أي وقت مضى" قُبيل السباقَين الحاسمَين للقب

قلّص بطل العالم سبع مرات الفارق مع غريمه على اللقب ماكس فيرشتابن إلى 8 نقاط فقط في ترتيب السائقين بعد فوزه المُهيمن في جائزة قطر الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

لكن وضمن موسم شهد فترات تراجعه بعض الشيء، أو عانى فيه فريقه مرسيدس من أجل الوتيرة في مواجهة ريد بُل، فإنّ هاميلتون يعتقد بأن كل الأمور عادت إلى نصابها في الوقت المناسب.

إذ أوضح أن صعوبات بداية الموسم، الجسدية تحديدًا، التي نتجت عن إصابته بفيروس كورونا في نهاية موسم 2020، قد تلاشت الآن.

فقال: "أنا بحالة رائعة الآن. أشعر أنني في أفضل حالة جسدية منذ بداية العام".

وأضاف: "لم أكن كذلك في المراحل الأولى من الموسم، لذلك نعم، شعوري رائع الآن. كما أن السيارة أيضاً تبدو أفضل من أي وقت مضى، إذ أنني متفائل بالتوجّه إلى السباقَين المُقبلين".

وتابع: "أعتقد بأن هذين السباقين ينبغي أن يكونا جيّدين للغاية مع سيارتنا، لذلك أتطلّع لتلك المعركة".

ويسجّل نجاح هاميلتون في قطر أول مرة يحقق خلالها فوزين متتاليين منذ جائزتي البرتغال وإسبانيا في مايو/أيار الماضي، كما يأتي عقب وصول فريقه مرسيدس إلى موقع مريح من حيث إعدادات سيارة "دبليو12".

هذا وتجعل الثقة من تلك النتيجة هاميلتون متفائلًا حيال حظوظه في السباقين الأخيرين من الموسم في المملكة العربية السعودية وأبوظبي.

حيث قال: "مع مُضي الموسم بتنا نحظى بفهم أكبر للسيارة. كنا قادرين بالتأكيد على استخلاص المزيد من الأداء من الحزمة من دون جلب أيّة تحديثات".

وأكمل: "لم نأتِ بأيّ تحديث منذ سيلفرستون، لذلك من الاستثنائي رؤية الجوانب التي نجحنا في تحسينها".

واختتم: "الأداء بين السيارتين المتنافستين قريب جدًا الآن، لذلك أعتقد بأن ذلك يؤسس لمعركة عظيمة".