هاميلتون ولوكلير يشرحان سبب افتقار فيراري إلى السرعة في تجارب مونزا التأهيلية

نجح لويس هاميلتون في بلوغ المراكز العشرة الأولى بصعوبة بالغة، بعدما سجل زمنًا كافيًا لاحتلال المركز العاشر، وتمكن من التقدم على غابرييل بورتوليتو بفارق 0.001 ثانية فقط لانتزاع مقعد في القسم الأخير من التجارب التأهيلية. واحتل زميله شارل لوكلير المركز التاسع، متقدمًا بفارق 0.007 ثانية فقط، بينما كان كلاهما متأخرًا بأكثر من 0.6 ثانية عن كيمي أنتونيللي، الذي سجل أسرع زمن في القسم الثاني.

وبعد تلك اللحظات العصيبة، تحسنت أحوال فيراري قليلًا في القسم الأخير من التجارب التأهيلية، إذ كان لوكلير متأخرًا بفارق 0.075 ثانية فقط عن جورج راسل بعد اللفة الأولى. لكن الفريق لم يتمكن من إظهار التطور الذي حققه منافسوه؛ إذ حسّن راسل زمنه في لفته التالية، لكن بيير غاسلي خطف الأضواء بانتزاعه مركز الانطلاق الأول بشكل مفاجئ.

وحافظ لوكلير على المركز الرابع، فيما احتل هاميلتون المركز الخامس في الحصة، لكنهما سيتقدمان إلى الصف الثاني بعدما تلقى أوسكار بياستري عقوبة التراجع ثلاثة مراكز لإعاقته ليام لاوسون خلال القسم الثاني.

وفي شرحه لما حدث معه، أوضح هاميلتون أنه كان سعيدًا في البداية بإعدادات هيكل "اس.اف-26"، ولم يجرِ سوى تغييرات قليلة جدًا من التجارب الحرة الثالثة إلى القسم الأول من التجارب التأهيلية. ورغم أن السيارة كانت "متماسكة" في المرحلة الأولى، ولم يحتج هاميلتون سوى إلى لفة واحدة مسجلة للعبور إلى القسم الثاني، فإن مستوى فيراري بدأ بعدها في التراجع.

وقال هاميلتون: "قمنا بعمل رائع خلال الليل. كنت سعيدًا جدًا بالسيارة ولم أغيّر أي شيء عند دخول التجارب التأهيلية للمرة الأولى على الإطلاق. شعرت بالثقة، وسجلت اللفة الأولى في القسم الأول، وكانت الأمور متماسكة".

وأضاف: "ثم انتظرت لاستخدام الإطار نفسه في القسم الثاني. وكان من المفترض أن نقوم بمحاولة سريعة، ثم تهدئة، وتهدئة، ثم محاولة سريعة. لكن بما أن الجميع كانوا ينتظرون، وشارل لم يكن يريد الخروج أولًا، كان علينا الانتظار ثم الانتظار، وفي النهاية حصلنا على محاولة سريعة واحدة فقط. وهذا جعل الأمر صعبًا جدًا بالنسبة إلينا".

وبدا هاميلتون متأخرًا بشكل واضح عن المجموعة خلال المحاولة الأولى في الحصة، بعدما تأخر في الخروج من منطقة الحظائر، موضحًا أن الميكانيكيين لم يركبوا الإطارات إلا في وقت متأخر نسبيًا. وكلفه ذلك الاستفادة من السحب الهوائي في المحاولة الأولى، وكان متأخرًا بفارق 0.8 ثانية عن زمن راسل الأول في تلك المرحلة.

وحصل هاميلتون بالفعل على سحب هوائي من لوكلير في محاولته الثانية، ما منحه تحسنًا قدره 0.75 ثانية. وعندما سُئل لاحقًا عما إذا كان راضيًا عن جهود فيراري في العمل الجماعي، لم يجب هاميلتون عن السؤال بشكل مباشر، لكنه أشار إلى أن "بيير قام بعمل رائع. ومن مسافة بعيدة، بدا أنهم عملوا معًا بشكل جيد جدًا".

وأضاف هاميلتون: "في القسم الثالث، لم تكن لدي عجلات على السيارة بشكل أساسي، بينما غادر الجميع في الوقت الذي كان فيه محركي يعمل، لكنني لم أغادر. خرجت متأخرًا بنحو 25 ثانية عن الجميع. وهذا أخرجني ببساطة من إيقاعي".

وأكمل: "عندما تتبع سيارة أخرى، وعندما تكون ضمن سحبها الهوائي، تصل بسرعة أكبر بكثير، وبالتالي تختلف مناطق الكبح. وعندما تكون بمفردك، تخسر السحب الهوائي. لا أفهم تمامًا لماذا كنا نفتقر إلى هذا القدر من السرعة في القسم الثاني، لأن من المفترض أن تكون لدينا الوتيرة نفسها التي كانت لدينا في القسم الأول، لكن الجميع تقدموا إلى الأمام، لذلك لا أعرف ما إذا كان الأمر متعلقًا بضغط الإطارات. لست متأكدًا تمامًا، وأحتاج إلى النظر في ذلك".

وأردف: "أعتقد أن الفريق في النهاية كان يركز بالكامل على منح كل سائق سحبًا هوائيًا متساويًا. وكما قلت، تعثرنا ببساطة".

وأضاف لوكلير أن فيراري كانت تتوقع بالفعل رؤية فارق حول مونزا. فقد عالج محرك الفريق الجديد بعض المخاوف بشأن فارق القوة مع مرسيدس وريد بُل، لكنه ظل أبطأ بأكثر من 10 كلم/س على الخطوط المستقيمة مقارنة بسيارتي ألبين ومرسيدس.

وفي لفّته الأخيرة، ركز لوكلير نشر الطاقة عند الخروج من فاريانتي أسكاري، لكن ذلك لم يكن كافيًا سوى لوضع سرعته القصوى في مستوى مماثل لسرعة راسل. وأظهرت بيانات نظام تحديد المواقع الخاصة بهاميلتون الأمر نفسه.

وأشار سائق فيراري القادم من موناكو إلى أن الفريق عانى من مشكلات في إدارة الطاقة خلال الحصة، وهو أمر لم يكن ظاهرًا خلال التجارب الحرة.

وبمقارنة لفة لوكلير في القسم الثاني بلفته في القسم الثالث، يغيب تحسن السرعة عند الخروج من منعطف أسكاري خلال محاولته في المرحلة السابقة. ومن المنطقي أن يكون لدى السائق من موناكو طاقة أقل لاستخدامها هناك في القسم الثاني، ما تسبب في فارق بلغ 5 كلم/س.

وأوضح لوكلير: "كنا بعيدين جدًا عن المثالية خلال هذه التجارب التأهيلية. واجهنا عددًا كبيرًا من المشكلات في الخلفية. إنها حلبة تتطلب الكثير، ومن الصعب جدًا ضبط كل شيء بالشكل المثالي فيما يتعلق بوحدة الطاقة أثناء القيادة هنا في مونزا. لكنني أعتقد أننا كنا دون المستوى المطلوب كثيرًا، وفي النهاية دفعنا الثمن".

وأضاف: "كان الأمر مرتبطًا أكثر بإدارة الطاقة. وهذا أمر سيتعين علينا النظر فيه، لأننا لم نواجه أيًا من هذه المشكلات قبل التجارب التأهيلية. ولذلك ليس مثاليًا أن نبدأ التعامل معها أثناء التجارب التأهيلية".

وأكمل: "بدأت لفتّي الأخيرة في القسم الثاني بإطارات جديدة، وهو المكان الذي كانت فيه أكبر مشكلة في البطارية. لذلك لم يكن لدي زمن لفة على الإطلاق. وكنت آمل نوعًا ما أن يمر زمن اللفة الأولى، وهو ما حدث. لكن نعم، لم يكن من الجميل أن نجد أنفسنا في هذا الوضع، خصوصًا هنا في مونزا".

ثمّ تابع: "أتوقع أن نكون أقوى [في السباق]، لكن من الصحيح أيضًا أننا سنعاني غدًا على الخطوط المستقيمة. وسنكون مكشوفين جدًا أمام الآخرين. لكننا سريعين في المنعطفات، لذلك آمل أن يساعدنا ذلك على البقاء معهم".

ورغم أن فيراري لم تتمكن من استخراج سرعة كافية في لفة واحدة لمنافسة غاسلي وراسل على مركز الانطلاق الأول، فإن حجزها الصف الثاني، بفضل "مساعدة" عقوبة بياستري، منح الفريق بعض الأمل في تحقيق نتيجة قوية في سباقه على أرضه، ومنحه "فرصة حقيقية" لمنافسة راسل على الفوز.

وأضاف هاميلتون: "من الإيجابي بالتأكيد أن نتقدم. وهذا يضعنا في موقف يسمح لنا بالمنافسة، ونأمل أن يكون ذلك ضد جورج. هناك سيارة مرسيدس واحدة في المقدمة، لذلك نأمل أن يمنحنا ذلك فرصة للعمل كفريق لمحاولة الوصول إلى المقدمة".

وأردف: "جورج يملك أسرع سيارة. هذا واضح. وخصوصًا إذا نظرت إلى سيارته المرسيدس. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في التقدم على سيارة مزودة بمحرك مرسيدس، كما أن أسرع محرك موجود هناك في سيارة ماكس [فيرستابن] خلفنا، لكننا لا نزال نفتقر إلى السرعة على الخطوط المستقيمة، وهذا هو الواقع".

واختتم بالقول: "نحن الآن في مرحلة من العام يكون فيها فارق 59 نقطة كبيرًا جدًا لتعويضه، خصوصًا مع استمرار مرسيدس في تصدرها من ناحية السرعة. لذلك نعم، علينا أن نعمل كفريق. لكن كل ما يمكنني فعله هو الوصول [يوم الأحد] ومحاولة تقديم أفضل ما لدي".