فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

هاميلتون ولوكلير وفيرستابن يتلقون عقوبات على شبكة انطلاق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1

يواجه فريقا فيراري وريد بُل مهمة شاقة للتقدم عبر الترتيب في ساو باولو، بعدما قرر كلاهما استبدال مكونات في وحدة الطاقة خلال المحطة الأخيرة من الثلاثية الأمريكية في الفورمولا 1.

منشور: 07-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

كانت فيراري الفريق الوحيد بين الفرق الكبرى الذي نجا من عقوبات التراجع على شبكة الانطلاق المرتبطة بالمحرك، إذ كان كل من لويس هاميلتون وشارل لوكلير يستخدمان محرك الاحتراق الداخلي والشاحن التوربيني الرابع والأخير المسموح بهما.

لكن بعد حصتين صعبتين من التجارب الحرة يوم الجمعة، قررت فيراري إجراء تغيير مخطط له على محرك سيارتي هاميلتون ولوكلير اس.اف-26، ما سيكلفهما عقوبة على شبكة انطلاق سباق إنترلاغوس. واختار الفريق الإيطالي استخدام محرك احتراق داخلي جديد، ما سيؤدي إلى تراجع السائقين عشرة مراكز على شبكة الانطلاق.

أما في حالة فيرستابن، فيتعلق الأمر باستبدال وحدة الطاقة بالكامل، وبالتالي سيتلقى عقوبة إرجاعه إلى مؤخرة شبكة الانطلاق.

وكان فريق ريد بُل قد أشار في وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع إلى رغبته في الانتظار لأطول فترة ممكنة قبل اتخاذ قرار محتمل بتغيير وحدة الطاقة. وقبل انطلاق الجولة، قال الفريق المتمركز في ميلتون كينز إن إجراء هذا التغيير لم يكن ضروريًا بعد في إنترلاغوس، لكن تقييمه للموقف تغيّر يوم الجمعة.

وواجه فيرستابن عدة "مشكلات صغيرة"، ساهمت أيضًا في غيابه عن الدقائق الست الأخيرة من الحصة الثانية للتجارب الحرة. ورغم أن ريد بُل عزت ذلك في البداية إلى "حالات من عدم الاتساق" فحسب، فإن هذا التفسير بدا غريبًا منذ اللحظة الأولى.

فإنهاء الحصة مبكرًا يعني أيضًا أن فيرستابن تخلى عن فرصة إجراء انطلاقة تجريبية على شبكة الانطلاق التي تميل قليلًا نحو الأعلى، في وقت لم تكن فيه انطلاقات ريد بُل متميزة دائمًا هذا العام. وبعد خروج فيرستابن من سيارته آر بي22، شوهد الميكانيكيون على الفور وهم يعملون أسفل السيارة.

وفي مساء الجمعة، خرق ريد بُل فترة حظر العمل، قبل أن يؤكد رسميًا يوم السبت إجراء تغيير كامل للمحرك.

وهذا يعني أن فيرستابن سيخوض معركة جديدة للتقدم عبر ترتيب الانطلاق في ساو باولو، وهو أمر يملك خبرة كبيرة فيه. ففي العام الماضي، على سبيل المثال، انطلق من منطقة الصيانة وصعد إلى منصة التتويج، بينما حقق الفوز في عام 2024 انطلاقًا من المركز السابع عشر، واضعًا بذلك حدًا فعليًا لطموحات لاندو نوريس في المنافسة على اللقب في ذلك العام. وفي عام 2016، قدم فيرستابن أيضًا عودة لا تُنسى خلال المراحل الختامية الممطرة من السباق، رغم أن ذلك جاء بعد اختيار ريد بُل إطارًا غير مناسب.

وبالطبع، لا يُعد هاميلتون غريبًا عن تقديم عودات أسطورية في البرازيل. ففي عام 2021، اضطر هو الآخر إلى شق طريقه عبر ترتيب الانطلاق، ونجح في ذلك مرتين بطريقة مبهرة للغاية. إذ صعد بطل العالم سبع مرات من المركز العشرين إلى الخامس في السباق القصير. أما في السباق الرئيسي، فقد تراجع إلى المركز العاشر على شبكة الانطلاق، لكن ذلك لم يمنعه من تحقيق الفوز.

لكن فريق هاميلتون الحالي، فيراري، يواجه هذه المرة ظروفًا أكثر صعوبة بكثير على حلبة أوتودرومو خوسيه كارلوس باسي. ووصف لوكلير يوم الجمعة بأنه أحد أصعب أيام الجمعة خلال الموسم، قبل أن يخلص مدير الفريق فريد فاسور أيضًا إلى أن العمل لا يزال كثيرًا أمام الفريق.

وقال فاسور: "نعلم أن أمامنا الكثير من العمل لتحسين التوازن. لم يكن التوازن جيدًا. أعتقد أن سطح الحلبة يمثل نقيض ما واجهناه قبل أسبوع واحد. وهذا يفرض علينا الكثير من العمل".

وأضاف: "لم يكن السائقون راضين. ولم يشارك شارل في الحصة الأولى للتجارب الحرة هذا الصباح. واجهنا بعض المشكلات اليوم، وأعتقد أن أمامنا الكثير من العمل للتحضير ليوم غد. تبدو توقعات الطقس ليومي السبت والأحد غير واضحة تمامًا، لذلك أعتقد أنه يتعين علينا الاستعداد لجميع الظروف. لكنني لست أقل تفاؤلًا مما كنت عليه الأسبوع الماضي".

وقد تتمثل إحدى النقاط الإيجابية المحتملة للسائقين في استمرار توقعات هطول الأمطار خلال السباق، وهو ما قد يساعدهما على التقدم عبر ترتيب الانطلاق. كما زُوّد سيرجيو بيريز بمحرك احتراق داخلي جديد وشاحن توربيني جديد ووحدة استعادة الطاقة الحركية، وبالتالي سينطلق هو الآخر من مؤخرة الترتيب في سباق يوم الأحد.

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق فيرستابن يتفوق بفارق ضئيل على أنتونيللي في تجارب البرازيل الحرة الثالثة

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





دبليو إي سي: فوكو يمنح فيراري قطب الانطلاق الأول في مونزا



دبليو إي سي



WEC دبليو إي سي



مونزا



4 دقيقة



دبليو إي سي: فوكو يمنح فيراري قطب الانطلاق الأول في مونزا





هاميلتون ولوكلير وفيرستابن يتلقون عقوبات على شبكة انطلاق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



19 دقيقة



هاميلتون ولوكلير وفيرستابن يتلقون عقوبات على شبكة انطلاق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1





فيرستابن يتفوق بفارق ضئيل على أنتونيللي في تجارب البرازيل الحرة الثالثة



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



25 دقيقة



فيرستابن يتفوق بفارق ضئيل على أنتونيللي في تجارب البرازيل الحرة الثالثة





الفورمولا 1 تمدد بقاء جائزة البرازيل الكبرى على روزنامتها حتى 2035 باتفاق جديد مع ساو باولو



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



1 س



الفورمولا 1 تمدد بقاء جائزة البرازيل الكبرى على روزنامتها حتى 2035 باتفاق جديد مع ساو باولو

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك