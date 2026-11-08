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هاميلتون وفيرستابن يحذّران من صعوبة التقدم عبر الترتيب خلال جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1

يتوقع لويس هاميلتون وماكس فيرستابن أن تكون التجاوزات أكثر صعوبة خلال جائزة البرازيل الكبرى.

منشور: 08-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

يتوقع كل من لويس هاميلتون وماكس فيرستابن أن تكون التجاوزات على حلبة إنترلاغوس أصعب بكثير مقارنة بالمواسم السابقة، مع استعدادهما للانطلاق من مؤخرة شبكة الانطلاق في سباق جائزة البرازيل الكبرى يوم الأحد.

واستخدم السائقان مكونات جديدة في وحدتي الطاقة خلال جولة البرازيل، متجاوزين الحصص المسموح بها لهما خلال الموسم. ونتيجة لذلك، سينطلق هاميلتون وفيرستابن من المركزين العشرين والحادي والعشرين على التوالي، ولن يكون خلفهما سوى سيرجيو بيريز سائق كاديلاك، الذي سينطلق من المركز الثاني والعشرين.

ولطالما كانت حلبة إنترلاغوس من الحلبات التي يسهل التجاوز عليها نسبيًا. وسبق لكل من فيرستابن وهاميلتون الفوز على هذه الحلبة بعد الانطلاق من مراكز متأخرة في الترتيب، إذ حقق هاميلتون الفوز انطلاقًا من المركز العاشر في عام 2021، بينما فاز فيرستابن في عام 2024 بعدما بدأ السباق من المركز السابع عشر. لكن مع اختفاء نظام الحد من مقاومة الهواء (DRS) بموجب قوانين 2026، واعتماد نظام التجاوز الجديد، يعتقد السائقان أن الوضع قد لا يتكرر هذه المرة.

وقال فيرستابن لقناة سكاي سبورتس إف 1 بعد حصة التصفيات التي أُقيمت تحت الأمطار: "ستكون التجاوزات أصعب قليلًا".

وأضاف: "لا يقدم نظام التجاوز الكثير هنا. فالجميع يستنزف طاقة البطارية انطلاقًا من المنعطف الأخير وصولًا إلى المنعطف الأول. كما أن الجميع يفتحون أجنحتهم".

وأكمل: "لذلك سيكون تأثيره أقل من المعتاد. وهذا سيجعل التجاوز أكثر صعوبة قليلًا عندما تصل إلى السيارات التي تسجل أزمنة لفات متقاربة. لن تكون السيارات الأولى القليلة مشكلة، لكن تجاوز بقية السيارات سيكون أصعب قليلًا".

ومن جانبه، أضاف هاميلتون خلال حديثه إلى وسائل الإعلام: "أعتقد أن الأمر سيكون أصعب. ففي السابق، كان لدينا مستقيم طويل جدًا بطبيعة الحال. وإذا اقتربت من السيارة التي أمامك، كان بإمكانك استخدام نظام الحد من مقاومة الهواء (DRS)، وربما لم تكن السيارة الأخرى تمتلكه".

وأضاف: "أما الآن، فالجميع يفتحون أجنحتهم، وأعتقد أن التجاوز سيكون صعبًا للغاية، بل صعبًا جدًا جدًا. لست متأكدًا من أننا سنشهد النوع نفسه من السباقات التي رأيناها في الماضي. لكن ربما تؤدي الظروف الممطرة إلى تغيير ذلك".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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