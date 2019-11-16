هاميلتون وفيتيل متفاجآن من سرعة ريد بُل في البرازيل

سينطلق السائق الهولندي من قطب الانطلاق الأوّل في البرازيل بعد سيطرته المطلقة على التجارب التأهيلية على متن سيارته ريد بُل المُزوّدة بمحرك هوندا، والتي وصفها فيتيل بأنها لم تكن تخسر الوقت على المقاطع المستقيمة على حلبة إنترلاغوس.

وقال فيتيل "يجب علينا الاعتراف بأنه تمّت هزيمتنا بشكلٍ عادلٍ اليوم. شكّل ذلك مفاجأةً بالنسبة لنا، ليس لناحية سرعة ريد بُل ولكن لناحية سرعتها على المقاطع المستقيمة".

وأضاف "لقد رأينا في الكثير من الحصص التأهيلية هذا الموسم بأننا كنا دائمًا أسرع من الجميع على المقاطع المستقيمة في حين كنا نخسر بعض الوقت على المنعطفات".

من جانبه، قال لويس هاميلتون الذي تُوّج بلقبه السادس بالفورمولا واحد خلال الجولة الماضية في أوستن "لم نكن نتوقّع المجيء إلى هنا ورؤية ذلك. علاوةً على ذلك، فإنّ ريد بُل الأسرع في المقطع الثاني من الحلبة. لذلك من الواضح بأنّ لديهم نفس مستوى الارتكازية ولكن مع قوّة إضافية من المحرك".

أمّا فيرشتابن فقلّل من أهمية سرعة ريد بُل قائلاً "كنا جيدين هنا العام الماضي، ولكني أعتقد بأننا حققنا خطوة إلى الأمام هذا الموسم. لقد تعلمنا من أخطائنا خلال السباقات الأخيرة إذ عدنا بشكلٍ أقوى حيث بات كُلّ شيء يعمل على نحوٍ جيد".