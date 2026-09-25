هاميلتون: "وفّرت عامل السحب لشارل طوال الوقت" وانتهى بي المطاف متأخرًا بفارق 0.5 ثانية

ندم لويس هاميلتون على استراتيجية فيراري خلال تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1، موضحًا أنها حرمته من الاستفادة من السحب الهوائي.

وتراجع أداء هاميلتون طوال تصفيات يوم الجمعة في باكو، بعدما تفوق على زميله في الفريق شارل لوكلير بفارق عُشر من الثانية تمامًا في القسم الأول، قبل أن يتأخر عنه بفارق 0.257 و0.495 ثانية في القسمين التاليين على التوالي. ونتيجة لذلك، احتل المركز السادس في القسم الثالث، بينما ارتقى زميله في الفريق إلى مركز الوصافة.

لكن بطل العالم سبع مرات رأى أن افتقاره إلى الوتيرة يعود إلى عاملين: ليس فقط معاناته لاستخراج أقصى ما يمكن من إطاراته، ولكن أيضًا استراتيجية فيراري، بعدما وجد نفسه من دون سحب هوائي في محاولته الوحيدة المكونة من ست لفات في القسم الثالث.

وقال هاميلتون: "كنا نعاني طوال عطلة نهاية الأسبوع لجعل الإطارات تعمل. كان القسم الأول جيدًا إلى حد ما. وشعرت بأن السيارة لم تكن سيئة جدًا في القسم الأول".

وأضاف: "وفي القسم الثاني بدأنا نعاني أكثر مع الإطارات الخلفية. وكنت خلف بعض السيارات على الأقل في هاتين الحصتين. وبعد القسم الثاني، قرروا تغيير خطة المحاولات والاكتفاء بمحاولة واحدة، وهو ما لم يأخذ في الحسبان أنني سأخرج من دون أي سيارة أمامي، وأنني سأكون فقط أسحب شارل طوال الوقت. كنت على بعد 25 ثانية من جورج [راسل]، لذا...".

وأضاف: "قدم شارل عملًا جيدًا جدًا. وفي النهاية مباشرة، منحته سحبًا هوائيًا جيدًا جدًا حتى خط الانطلاق."

وحصل هاميلتون على سحب هوائي خلال حصة التجارب الحرة الثالثة اليوم، واعتقد أنه كان يُعادل "ستة أعشار من الثانية"، وهو ما كان سيضعه نظريًا في الصف الأول في القسم الثالث.

وأكد بشأن النتيجة المخيبة للآمال: "يتعلق الأمر ببساطة بعدم وجود أشخاص أمامي. وكما قلت، كنت أحرّك السيارة من جانب إلى آخر لأحاول إنقاذ حياتي، ومع ذلك لم أستطع جعل هذه الإطارات الغبية تعمل. إنها مزعجة للغاية. علينا أن نحصل على بعض الإطارات الجيدة مجددًا."

ورغم نتيجة لوكلير المشجعة، ورغم اعتقاد هاميلتون الواضح بأنه كان قادرًا على تحقيق وتيرة أسرع، فإن البريطاني لا يعتقد أن فيراري تملك ثاني أسرع سيارة.

وأضاف: "ربما ثالث أسرع سيارة. أعتقد أن ماكس [فيرستابن] كان أسرع طوال عطلة نهاية الأسبوع، ولا أعرف ما الذي حدث له في الحصة".

وأكمل: "سيكون من الصعب تجاوز أي من السيارات."

وعندما وُصفت تصفياته بأنها "عاصفة مثالية" لم يسر فيها أي شيء على ما يرام، رد هاميلتون بنبرة محبطة: "يحدث ذلك طوال الوقت، لذا اعتدت عليه."

وكانت هذه المرة الأولى في 2026 التي يتأهل فيها سائق فيراري بفارق يتجاوز ثانية واحدة عن قطب الانطلاق الأول، إذ بلغ فارقه الضخم 1.332 ثانية عن جورج راسل سائق مرسيدس، الذي كان أسرع بفارق ثمانية أعشار من الثانية عن أقرب منافسيه.