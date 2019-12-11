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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون وروسي يكملان مبادلة مُقاتلتيهما على حلبة فالنسيا

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هاميلتون وروسي يكملان مبادلة مُقاتلتيهما على حلبة فالنسيا
11-12-2019

تبادل لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا واحد سيارته مرسيدس مع فالنتينو روسي بطل الموتو جي بي سبع مرّات ودرّاجته ياماها خلال حدثٍ أُقيم اليوم الأربعاء على حلبة فالنسيا الإسبانيّة.

قاد روسي سيارة مرسيدس "دبليو08" من موسم 2017، بينما استخدم هاميلتون درّاجة ياماها من موسم 2019 التي استخدمها "الدكتور" خلال الجولة الختاميّة في فالنسيا الشهر الماضي.

وأظهرت صُور نشرتها شركة "مانستر إنرجي" الراعية الرئيسيّة لياماها روسي وهاميلتون يقودان درّاجتَي موتو جي بي في ذات الوقت على الحلبة.

ومن المعلوم أنّ هاميلتون قاد درّاجة على حلبة فالنسيا يوم الأحد الماضي، حيث كان فرانكو موربيديلي حاضرًا لمساعدته على تحديد الخطوط المناسبة للدرّاجة على الحلبة الإسبانيّة. وكان هاميلتون قد قابل موربيديلي في مرحلة سابقة من هذا الموسم عندما كان سائق مرسيدس حاضرًا في الجولة الافتتاحيّة من الموسم في قطر كضيفٍ لفريق ياماها "اس آر تي" المدعوم من بيتروناس.

وحظي هاميلتون بالمزيد من الخبرة على درّاجة عندما خاض يوم تجارب في خيريز على متن درّاجة ياماها "آر1 ام" في العام الماضي بمساعدة مايكل فان دير مارك وأليكس لويس درّاجَي السوبربايك.

وقال هاميلتون: "إنّه لمن الرائع رؤية أسطورة مثل فالنتينو في السيارة. أنا متحمّسٌ من أجله ليستكشف السيارة لأوّل مرّة. يُذكّرني ذلك بالمرّة الأولى التي تواجدت فيها في سيارة فورمولا واحد".

وأكمل: "عندما ترى الفريق حولك، فإنّ الوضع يختلف".

وبالحديث عن فرصته الأولى التي قاد فيها سيارة ياماها "واي.زد.آر-ام" مع روسي، قال هاميلتون: "كان من الرائع التواجد على الحلبة ورؤية فالنتينو أمامي على ذات الدرّاجة".

وسبق لروسي على الجانب الآخر اختبار سيارات فورمولا واحد حيث قاد لصالح فيراري في عدّة مناسبات، بدءًا من 2002 عندما تسبّب في بعض التكهّنات حول إمكانيّة انتقاله إلى عالم سباقات السيارات بعد أن أثار إعجاب مايكل شوماخر.

وتعود آخر مرّة اختبر فيها سيارة فورمولا واحد إلى عام 2010، بالرغم من أنّه تسابق على سيارات أخرى في عدّة مناسبات منذ ذلك الحين.

وقال الإيطالي: "أنا من كبار مشجّعي لويس منذ وقتٍ طويل، وأنا من معجبيه أكثر الآن. حظينا بيومٍ مدهش لم تلتقِ فيه أكبر فئتين في عالم رياضة المحرّكات فقط، بل عملتا معًا".

وأكمل: "شعرت كما لو أنّني سائق فورمولا واحد حقيقي ليوم. لم أرد أن ينتهي هذا اليوم".

وواصل شرحه بالقول: "كما قدت درّاجة ام1 على الحلبة ما لويس. كانت لحظة فخرٍ للفريق لتشارك شغفنا معه".

واختتم حديثه بالقول: "تُعدّ حلبة فالنسيا صعبة من الناحية التقنيّة وكانت الرياح قويّة هذا اليوم، اعتقدت بأنّه سيكون من الصعب على لويس المواصلة في مرحلة ما، لكنّه كان مذهلًا على الدرّاجة وكان تموضعه على درّاجة ام1 رائعًا. أعتقد بأنّه استمتع كثيرًا، وهو الأمر الأكثر أهميّة".

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