هاميلتون ورسالة نصية إلى راسل بعد الحادث الذي جمعهما في سبا-فرانكورشان
كشف لويس هاميلتون أنه يعتزم إرسال رسالة إلى جورج راسل للاطمئنان عليه، بعد الاحتكاك الذي جمع بينهما في اللفة الأولى من جائزة بلجيكا الكبرى، والذي أسفر عن انسحاب سائق مرسيدس من السباق.
شارل لوكلير، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس وأوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي
وجد لويس هاميلتون وجورج راسل نفسيهما جنبًا إلى جنب عند دخولهما منعطف لو كومب في اللفة الأولى، قبل أن يحتك بطل العالم سبع مرات بسيارة مرسيدس.
وأدى الاحتكاك إلى دوران سيارة راسل وانزلاقها إلى المنطقة الحصوية، لينتهي سباقه مبكرًا ويتلقى ضربة قوية في صراع بطولة العالم.
وبدا راسل متأثرًا أثناء حديثه لوسائل الإعلام، لكنه وصف الواقعة بأنها "مجرد حادثة تسابق"، رغم أن هاميلتون تلقى عقوبة خمس ثوانٍ.
ورأى الحكام أن هاميلتون تسبب في الاحتكاك، ليُعاقب بخمس ثوانٍ، نفذها خلال توقفه في منطقة الصيانة.
وعندما سُئل عما إذا كان سيتحدث مع راسل، قال هاميلتون: "سأرسل له رسالة لاحقًا، لأن الجميع يغادر من هنا بسرعة".
وأضاف: "لكن نعم، كنت أفكر أن آخر شيء قد ترغب في حدوثه هو الاحتكاك بزميلك السابق في الفريق، أو بفريقك السابق الذي أكن له كل الاحترام، وكذلك مع جورج. لكن هذا ما حدث".
ورغم أن العقوبة أنهت آمال هاميلتون في الصعود إلى منصة التتويج، فإن السائق البريطاني البالغ من العمر 41 عامًا قدم أداءً قويًا على حلبة سبا-فرانكورشان، وتمكن من التعافي لينهي السباق في المركز الرابع، بينما احتل شارل لوكلير المركز الثاني.
وشكلت النتيجة دفعة قوية لفيراري، التي كان يُتوقع أن تعاني على حلبتي سيلفرستون وسبا، لكنها قدمت أداءً مميزًا في كلتيهما.
وعند سؤاله عن الأداء القوي لفيراري على حلبتين كان يُتوقع أن تواجه فيهما صعوبات، قال هاميلتون: "نعم، هذا يثبت أن السيارة تتطور في الاتجاه الصحيح، والأمر يعود ببساطة إلى العمل الرائع الذي يقوم به الفريق من خلال جلب تحديثات جديدة في كل عطلة نهاية أسبوع".
شارك أو احفظ هذه القصّة
هاميلتون عن حادث منطقة الصيانة في سبا: "كاد قلبي أن يتوقف"
هل كان على فيراري التعاقد مع لامبيازي من أجل هاميلتون؟
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
أحدث الأخبار
أريفابيني: قبعة فيرستابن في سبا كانت بألوان البابايا!
هاميلتون ورسالة نصية إلى راسل بعد الحادث الذي جمعهما في سبا-فرانكورشان
فيرستابن يصف الفورمولا 1 الحالية بـ"الغابة" بسبب مشكلة راسل الغامضة في سبا
مارتن براندل يدعو إلى تغيير جذري في الفورمولا 1: "تدمع عيناي مما يحدث"
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات