وجد لويس هاميلتون وجورج راسل نفسيهما جنبًا إلى جنب عند دخولهما منعطف لو كومب في اللفة الأولى، قبل أن يحتك بطل العالم سبع مرات بسيارة مرسيدس.

وأدى الاحتكاك إلى دوران سيارة راسل وانزلاقها إلى المنطقة الحصوية، لينتهي سباقه مبكرًا ويتلقى ضربة قوية في صراع بطولة العالم.

وبدا راسل متأثرًا أثناء حديثه لوسائل الإعلام، لكنه وصف الواقعة بأنها "مجرد حادثة تسابق"، رغم أن هاميلتون تلقى عقوبة خمس ثوانٍ.

ورأى الحكام أن هاميلتون تسبب في الاحتكاك، ليُعاقب بخمس ثوانٍ، نفذها خلال توقفه في منطقة الصيانة.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتحدث مع راسل، قال هاميلتون: "سأرسل له رسالة لاحقًا، لأن الجميع يغادر من هنا بسرعة".

وأضاف: "لكن نعم، كنت أفكر أن آخر شيء قد ترغب في حدوثه هو الاحتكاك بزميلك السابق في الفريق، أو بفريقك السابق الذي أكن له كل الاحترام، وكذلك مع جورج. لكن هذا ما حدث".

ورغم أن العقوبة أنهت آمال هاميلتون في الصعود إلى منصة التتويج، فإن السائق البريطاني البالغ من العمر 41 عامًا قدم أداءً قويًا على حلبة سبا-فرانكورشان، وتمكن من التعافي لينهي السباق في المركز الرابع، بينما احتل شارل لوكلير المركز الثاني.

وشكلت النتيجة دفعة قوية لفيراري، التي كان يُتوقع أن تعاني على حلبتي سيلفرستون وسبا، لكنها قدمت أداءً مميزًا في كلتيهما.

وعند سؤاله عن الأداء القوي لفيراري على حلبتين كان يُتوقع أن تواجه فيهما صعوبات، قال هاميلتون: "نعم، هذا يثبت أن السيارة تتطور في الاتجاه الصحيح، والأمر يعود ببساطة إلى العمل الرائع الذي يقوم به الفريق من خلال جلب تحديثات جديدة في كل عطلة نهاية أسبوع".