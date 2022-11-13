هاميلتون وراسل يتعهّدان بالعمل معًا لمنح مرسيدس الفوز في البرازيل
يُخطّط لويس هاميلتون وجورج راسل للعمل معًا وفصل استراتيجيّتيهما في محاولة لترجمة حجزهما لصفّ الانطلاق الأوّل إلى فوز مرسيدس الأوّل في موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
تجاوز راسل منافسه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في طريقه للفوز بسباق السبت القصير ويضمن انطلاقه من المركز الأوّل للسباق الرئيسي يوم الأحد ضمن جائزة البرازيل الكبرى.
وسينضمّ إليه زميله هاميلتون على الصفّ الأوّل، الذي حلّ ثالثًا في السباق القصير لكنّه سيكسب مركزًا نتيجة عقوبة كارلوس ساينز الإبن لقاء تغيير محرّكه.
أمّا فيرشتابن وزميله سيرجيو بيريز فسيحجزان الصفّ الثاني، وسيكون هذا الحجز الأوّل لصفّ الانطلاق الأوّل هذا الموسم، وهو ما يمنح الفريق فرصة ذهبيّة لإنهاء جفاف انتصاراته الذي يعود إلى جائزة المملكة العربيّة السعوديّة العام الماضي.
وقال راسل: "نحن متحمّسون كثيرًا بالتأكيد للغد، ومن الواضح أنّ تواجد لويس بجانبي وحجزنا الصفّ الأوّل سيمنحنا بعض الخيارات على صعيد الاستراتيجيّة".
وأضاف: "أعتقد بأنّنا سنعمل معًا عبر اتّباع أحدنا لاستراتيجيّة مختلفة لمحاولة تحقيق الفوز".
من جانبه اعترف هاميلتون بأنّ وتيرة مرسيدس في السباق القصير كانت مفاجئة، لكنّها "تضع الفريق في موقعٍ جيّد" للسباق الرئيسي مع انطلاق ثنائيّ ريد بُل خلفهما.
وقال البريطاني: "سنعمل معًا كفريقٍ غدًا. كلّ شيء يتمحور حول الفريق، وعلينا تحقيق هذه النتيجة من أجل الفريق، أعتقد بأنّها ستكون نتيجة مميّزة".
وفي حين أنّ راسل استبعد استخدام مرسيدس لأوامر الفريق في البرازيل، لكنّه كان واثقًا من "ضرورة اتّباعهما لخيارات استراتيجيّة من أجل محاولة تحقيق الفوز للفريق".
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