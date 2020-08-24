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هاميلتون "وحيدٌ" في رحلته لتفادي العدوى بمرض "كوفيد-19"

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هاميلتون "وحيدٌ" في رحلته لتفادي العدوى بمرض "كوفيد-19"

قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم ست مرات في الفورمولا واحد، أنه ومثل جميع سائقي البطولة هذا الموسم، "يسير وحيداً" في رحلته لتفادي الإصابة بمرض "كوفيد-19".

شكل تغيّب سيرجيو بيريز عن سباقَي سيلفرستون بعد فحصٍ إيجابي لإصابته بفيروس "كورونا"، تحذيراً جدياً لجميع سائقي البطولة حيال مخاطر العدوى المحتملة وتأثيرها على المسيرة المهنية لهم في البطولة.

وكثيراً ما كان هاميلتون يخفف من ضغط المنافسة في الفورمولا واحد عن طريق المشاركة في نشاطات خارج البطولة مثل الموسيقى، الأزياء والرحلات المكثّفة، وغالباً ما كان يسافر إلى الولايات المتحدة في الفترات بين السباقات الأوروبية.

لكن روزنامة 2020 المزدحمة والمضغوطة، والتي بدأت بستة سباقات على مدار 7 أسابيع، اضطرته للبقاء ضمن مساحته الخاصة وتواصل محدود مع أشخاص محددين من دائرته الضيقة. وأمضى البريطانيّ الشهرَين الأخيرَين ضمن مقرّ فريقه في حلبات السباق.

واعترف هاميلتون أنه ليس من السهل تغيير روتينه اليوميّ مع إبقاء تركيزه مثبتاً على معركة اللقب.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن ذلك تحدٍ كبير بدون أي شك. من الواضح أن الجميع سواسية في هذه المسألة. ربما أن سائق الفورمولا واحد في رحلة المنافسة على اللقب، يكون ’وحيداً’ أغلب الوقت".

وتابع: "بدا ذلك جلياً في هذا العام، خاصة مع ضرورة تقليص الاحتكاك مع الأشخاص، وبالطبع المضيّ قدماً في الموسم".

واسترسل: "اعتدت سابقاً على  السفر، إضافة إلى أمور أخرى تخفف عني الضغوط. لكنّ التواجد مع الأصدقاء، وإيجاد التوازن المثالي في هذا الموسم لتلك الأمور الأخرى، لهو أصعب بكثير، بكثير".

وأكمل: "لا أدري، من الصعب وصف ذلك بالكلمات. لكن الجميع يخوض الوضع ذاته على ما أعتقد. إنه تحدٍ حقيقي، واختبار فعليّ للقوة الذهنية بالنسبة لي شخصياً. لا أدرى كيف الحال معكم أنتم (الإعلاميون)، ربما لديكم القدرة على رؤية عائلاتكم وغير ذلك من الأمور، لكنني غير قادر على ذلك".

واستطرد: "لكن كما ترون، أنا أحصر تركيزي وأقود كما كان حالي على  الدوام، المنافسة أشبه بالماراثون، وليست مجرد سباق قصير. لذا أواصل العمل. أعلم أنني سأتمكن من الاستمتاع بوقتي بعض الشيء مع نهاية الموسم عندما لا يكون هناك مخاطر فعلية، وآمل حينها التواجد مع العائلة".

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بالمقابل، أشار توتو وولف مدير فريق مرسيدس إلى أن تركيز هاميلتون مؤخراً على مساندة الحركات المناهضة للعنصرية، ساهم في تخفيف بعضٍ من ضغوط المنافسة.

فقال: "لطالما كان هاميلتون في أفضل حالاته عندما كان يساند قضايا معينة. أعتقد أن الحركة المناهضة للعنصرية قريبة من قلبه، وقد ساعدته بالتأكيد على رفع حافزه".

وأكمل: "ما أقوله على الدوام أنني معجب للغاية بالطريقة التي يتطوّر بها. كل موسم، يصبح أفضل على الصعيد الشخصي وكسائق، وذلك يعتبر مصدر إلهام حقيقيّاً، أنه وفي منتصف الثلاثينات قادر على إظهار مدى تقدمه على الصعيد الشخصي".

واختتم: "كذلك لناحية تحسّن المستوى وتنوّع اهتماماتك خارج البطولة، وذلك ما يجعله أكثر قوة بالفعل".

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