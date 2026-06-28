هاميلتون: وجود لوكلير إلى جانبي يمنح فيراري فرصة للضغط على مرسيدس استراتيجيًا
أكد لويس هاميلتون أن وجود زميله شارل لوكلير إلى جانبه في مقدمة شبكة الانطلاق يمنح فيراري فرصة مهمة للضغط على مرسيدس خلال سباق جائزة النمسا الكبرى.
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت
سينطلق لويس هاميلتون من المركز الثالث على شبكة الانطلاق خلف جورج راسل صاحب البول بوزيشن وشارل لوكلير الذي احتل المركز الثاني، بينما يبدأ كيمي أنتونيللي متصدر بطولة العالم السباق من المركز الرابع.
ولم تبدُ فيراري قادرة على منافسة مرسيدس طوال الحصص الثلاث للتجارب الحرة، لكنها نجحت في تحقيق قفزة كبيرة في الأداء خلال الدقائق الأخيرة من التصفيات.
ورغم أن راسل انتزع البول بوزيشن بفارق عُشرين من الثانية، فإن النتيجة مثلت تقدمًا واضحًا لفيراري، بعدما كانت تتأخر بنحو ستة أعشار الثانية في نهاية التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة.
ويبدو أن تحديث محرك الاحتراق الداخلي الذي أدخلته فيراري هذا الأسبوع منح السيارة تحسنًا محدودًا في الأداء، رغم أن السرعة القصوى لا تزال تمثل إحدى نقاط ضعف سيارة فيراري "إس إف-26".
ويرى هاميلتون أن انطلاقه من المركز الثالث يمنحه فرصة لمواصلة الضغط على مرسيدس والسعي لتحقيق انتصار ثانٍ تواليًا، كما يتيح لفيراري إمكانية تنويع الاستراتيجيات بين سائقيها أو العمل بشكل جماعي لمواجهة الفريق الألماني.
حيث قال: "لم نكن نعتقد هذا الأسبوع أننا قادرون على المنافسة من أجل الفوز. مرسيدس كانت أسرع منا بنحو ستة أعشار الثانية طوال معظم عطلة نهاية الأسبوع".
وأضاف: "نجحنا في تقليص الفارق خلال الليل بثلاثة أعشار، لكننا ما زلنا متأخرين بثلاثة أعشار تقريبًا، أو بأكثر قليلًا من عُشرين من الثانية".
وتابع: "سيكون من الصعب جدًا منافستهم، لكن مع المسافة الطويلة حتى المنعطف الثالث، نأمل أن نتمكن من القيام بذلك. ومن الرائع أيضًا وجود شارل إلى جانبي، لأننا نأمل أن نعمل معًا على مستوى الاستراتيجية ونفرض عليهم المزيد من الضغط".
شارك أو احفظ هذه القصّة
هاميلتون: أخيراً نرى ثمار العمل الشاقّ
لوكلير بعد التأهل في الصف الأول على حلبة ريد بُل رينغ: "مفاجأة سارة"
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
فاسور يحذر من قرار الأعلام الصفراء في تصفيات النمسا: "الجميع سيضغط إلى أقصى الحدود"
ساينز: شعرت وكأن "العالم كله يقف ضدي" بعد قرار استبدالي بهاميلتون
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
أحدث الأخبار
تصريحات توتو وولف بشأن بقاء تشكيلة مرسيدس تُثير انقسامًا بين جماهير الفورمولا 1
موتو جي بي: أوغورا يُحقّق فوزه الأوّل وحادث مروّع لبيزيكي في أسين
دبليو آر سي: أوجييه يستفيد من متاعب نوفيل ويفوز برالي أكروبوليس
هاميلتون: وجود لوكلير إلى جانبي يمنح فيراري فرصة للضغط على مرسيدس استراتيجيًا
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات