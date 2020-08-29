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هاميلتون: وجدت صعوبة في استعادة تركيزي بعد خبر وفاة تشادويك بوزمان

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هاميلتون: وجدت صعوبة في استعادة تركيزي بعد خبر وفاة تشادويك بوزمان
من قبل:
, محرر

قال لويس هاميلتون أنّه وجد صعوبة في استعادة تركيزه قبل تقدمه نحو قطب الانطلاق الأوّل لجائزة بلجيكا الكبرى بعد عِلمه بوفاة الممثل تشادويك بوزمان.

تمّ الإعلان عن وفاة بوزمان عن عمر يناهز 43 عامًا صباح اليوم السبت، الخبر الذي قوبل بسيل من منشورات العزاء والثناء في حق نجم السينما الذي اشتُهر بتجسيده لشخصية "بلاك بانثر".

وقد عبّر سائق مرسيدس هاميلتون عن حزنه إثر ذلك الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي قُبيل انطلاق مجريات اليوم السبت على حلبة سبا-فرانكورشان، حيث كتب قائلًا: "بطلنا الخارق رحل".

لكن البريطاني تمكّن من استعادة تركيزه ليشقّ طريقه نحو قطب الانطلاق الأوّل رقم 93 في مسيرته، مسجلًا أسرع زمن في التصفيات بفارق نصف ثانية عن أقرب ملاحقيه.

وكشف هاميلتون بعد حصّة التصفيات أنّه وجد صعوبة في استعادة تركيزه بعدما تلقّى خبر وفاة بوزمان.

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حيث قال: "كنّا نتحسّن مع كل لفّة، قمنا بالكثير من العمل الرائع خلف الكواليس كذلك. لكن إحراز قطب الانطلاق الأوّل اليوم يعد مهمًا للغاية بالنسبة لي، كوني استيقظت على خبر حزين للغاية بوفاة تشادويك. كان هذا العام صعبًا وثقيلًا جدًا، علينا جميعًا، وذلك الخبر الأخير فطر قلبي بالفعل".

وأضاف: "لم يكن من السهل على الإطلاق استعادة تركيزي قُبيل مجريات اليوم مع ذلك الألم في قلبي. ظننت أنه يتعيّن عليّ الخروج إلى الحلبة والقيادة بشكل مثالي كون ما فعله تشادويك ضمن أدواره وتحديدًا البطل الخارق يُظهر لكل هؤلاء الفتيان ما هو ممكن في هذه الحياة ".

وتابع: "لقد كان ضوءًا مشعًا للجميع. «واكاندا إلى الأبد»".

هذا وتمكّن هاميلتون من حصد قطب الانطلاق الأوّل من دون الاستعانة بعامل السحب من زميله بالفريق فالتيري بوتاس، شارحًا بعد الحصّة أنّه قرر الخروج أولًا على الحلبة والحصول على هواء نظيف.

فقال: "هنالك أوقات تعيّن علينا فيها محاولة الحصول على عامل السحب. لدينا تلك المقاطع الثلاثة الصعبة حيث لديك المقطع الأول للخط المستقيم هنا والذي يعد مباشرًا للغاية، حيث أنّ الحصول على مستوى الجناح الأمثل ليس سهلًا على الإطلاق".

وأكمل: "البعض هنا كما رأيتم كانوا سريعين للغاية في المقطعين الأوّل والأخير، ولكن ليس بذات السرعة في الأوسط. لم نكن الأقوى اليوم في المقطعين الأوّل والأخير، لكنّنا كنا أقوياء للغاية في المقطع الأوسط".

واختتم: "كان اختياري في نهاية هذا الأسبوع أن أخرج أولًا إلى الحلبة. رغبت أن أتواجد في هواء نظيف كي لا يتعيّن عليّ القلق حيال من يتواجد في الأمام بالنظر إلى الفجوة عند المنعطف الأخير. لم أرغب بأن يعيقني أحد، وأعتقد بأنّني نجحت في ذلك".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى
الكاتب أحمد مجدي

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