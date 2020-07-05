هاميلتون وبوتاس وثقا بمرسيدس في مسألة قانونية نظام "داس"

تقدمت ريد بُل باحتجاج رسمي على نظام "داس" بعد تجارب الجمعة لجائزة النمسا الكبرى على أساس أنّ له تأثير انسيابي وأنّه جزء من نظام التعليق، عوضًا عن التوجيه.

لكن وبعد تحقيق في المسألة، حكم مراقبو فيا لصالح مرسيدس ورفضوا احتجاج العلامة النمساوية، حيث أقرّوا بأنّ "داس" ينبغي اعتباره نظامًا للتوجيه.

عقب ذلك، واصلت مرسيدس فرض سيطرتها على مجريات الجائزة عبر الهيمنة على تصفيات النمسا لتحجز صف الانطلاق الأوّل بفارق أكبر من نصف ثانية عن أقرب ملاحقيها، ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

"لم أكن قلقًا حيال تلك المسألة كوني تحدثت إلى جايمس (أليسون) والجميع، حيث أثق ثقة عمياء في الفريق. ولذلك كنت مرتاحًا لموقفنا وأنّ تلك الفكرة الرائعة قانونية، وعليه لم تكن هنالك مشاكل في تلك المسألة" قال هاميلتون.

وأضاف: "إنّه أمر يُمكنك الشعور به، التعديلات التي تكون قادرًا على القيام بها، تشعر بذلك، حيث أعتقد أنّه تمّ إثبات قانونيته. ونحن فخورون بذلك، وما نزال نحاول فهمه بشكل كامل لنستخلص منه الأداء دون استخدامه بشكل مفرط، لكنّنا سنحصل على فهم أفضل له مع مرور الوقت".

من جهته، تشارك بوتاس ذات وجهة النظر مع زميله، كما قلل كذلك من مساهمة النظام في أداء الفريق الحالي.

فقال: "لم أتوقّع في الحقيقة أن يكون لدينا أيّ شيء غير قانوني على السيارة مع انطلاق نهاية الأسبوع. حيث كان الفريق مستعدًا لمواجهة بعض المشاكل مع الفرق الأخرى التي ترى بأنّ النظام غير قانوني، لكنّني أثق بالتأكيد في أنّنا لن نحظى بأيّ جزء غير قانوني في السيارة، وعليه لم أكن قلقًا على الإطلاق في أيّ وقت".

وأكمل: "أعتقد بأنّه ما تزال هنالك على الأرجح إمكانيات أكثر لذلك النظام على الحلبات وضمن الظروف المختلفة، لكنّنا نستخدمه وبات طبيعيًا للغاية كذلك. بالطبّع لا يمنح دفعة ضخمة من حيث الأداء، لكنّ كل تفصيلة صغيرة تساعد بكل تأكيد، وعندما نجمع هذه الأمور الصغيرة، نحصل على دفعة كبيرة".

في المقابل، اعترف فيرشتابن أنّه سيكون من الصعب على فريقه استنساخ ذلك النظام خلال هذا الموسم.

حيث قال: "مع روزنامة مختصرة للغاية كهذه، سيكون من الصعب تصميم واعتماد هذا النظام، ولكن دعونا نرى. أودّ رؤية الكثير من الأمور على السيارة، لكن علينا أن نكون واقعيين".

وعند سؤاله عن احتجاج فريقه الذي تمّ رفضه، قال الهولندي: "حسنًا، الأمر لا يعود لي في الحقيقة للحكم على ذلك. أترك ذلك للفريق. كما أنّني لست من تقدم بالاحتجاج، أنا فقط مركّز على تحسين أدائي ولفّاتي".