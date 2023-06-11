هاميلتون: وثائقي "آبل" سيُلهم الأطفال كما فعل فيلم "سينا"

تم إعلان الفيلم الوثائقي من قبل آبل شهر مارس/آذار العام الماضي. وسيتم العمل به من قبل فريق تصويري يلاحق بطل العالم سبع مرات داخل الحلبات وخارجها ضمن حياته الشخصية، إضافة إلى مقاطع أرشيفية كذلك ومقابلات معه.

وبينما ما تزال التفاصيل غير واضحة بعد، لكن يبدو أن الفيلم سيكون من إنتاج بيني ثو مدير أعمال هاميلتون فيما يتعلق بالنواحي الرياضي والإعلامية، والذي يعمل مع البريطاني منذ بدايات 2021، إضافة إلى شركتي "بوكس تو بوكس فيلمز" و"ون كوميونيتي".

ويأمل هاميلتون أن يسير الفيلم على نهج الوثائقي الذي تم إنتاجه عام 1992 بعنوان "التسابق في دمي"، الذي ألقى الضوء على حياة الأسطورة الراحلة وبطل العالم ثلاث مرات، إيرتون سينا.

وتكلم البريطاني عن التقدم في المشروع، فقال: "الوثائقي بالتعاون مع آبل، يبدو مختلفاً. ومن الغريب تواجد كاميرات تلاحقني في كل مكان".

وأكمل: "إنه حول حياتي. حول مسيرتي ورحلتي إلى المكانة التي وصلتها، على أمل أن يكون بنفس التأثير الذي حققه الوثائقي حول إيرتون سينا عليّ".

وأردف: "إنه أمر جديد ومختلف ربما".

واسترسل: "آمل أن يكون له نفس التأثير على الجيل المقبل الذي يشاهده، القادمون من المدارس مع أحلامهم".

إيرتون سينا، مكلارين أمام آلان بروست، مكلارين تصوير: إيركول كولومبو

واستكمل: "آمل أن يتمكنوا من مشاهدته وأن يكون مصدراً للإلهام له على طريق تحقيق إنجازات كبيرة".

من جهة أخرى، يشارك هاميلتون بمشروع فيلم هوليوودي حول الفورمولا واحد مع جو كوزينسكي مخرج "توب غن: مافيريك"، وسيشارك فيه النجم براد بيت.

حيث قام هاميلتون بدراسة النصّ ووضع لمساته عليه لضمان بقائه قريباً أكثر ما يمكن من الواقع.