هاميلتون واثق من قدرة مرسيدس على حل مشاكل موثوقية المحرك

بالرغم من أنّ سيارة مرسيدس الجديدة بدت وكأنها الأسرع خلال التجارب الشتوية، لكن الأمور لم تكن تسير بسلاسة مع المصنع الألماني.

حيث استعملت السهام الفضية محركين اثنين خلال القسم الأول من التجارب، وذلك بعد مشكلة في محرك فالتيري بوتاس.

وتمّ التحقق من ذلك المحرك للاستعمال خلال اليوم الأخير من القسم الثاني، بينما عانى هاميلتون من مشكلة في ضغط الزيت مساء يوم الخميس.

أما ويليامز - الفريق الذي يتزود بالمحركات من مرسيدس - فقد استعملت ثلاثة محركات خلال التجارب الشتوية، ما زاد من التساؤلات حيال موثوقية وحدة الطاقة للمصنع الألماني مع اقتراب سباق ملبورن الافتتاحي.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن مشاكل المحرك التي أصابت مرسيدس ليست متماثلة، لذا من الضروري معرفة إن كان حلّ أحدها قد يتسبب بمشكلة في موقع آخر.

وأوضح هاميلتون أن وحدات الطاقة قد تطورت إلى درجة بات من الصعب تحقيق المزيد من الكسب في الأداء، وبات الحال أكثر صعوبة بالنسبة للمصنعين لاستخراج المزيد من الأداء.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال مشاكل المحرك، أجاب هاميلتون: "لقد كانت التجارب الشتوية الموسم الماضي صعبة، وأعتقد أنها كانت كذلك هذا الموسم".

وأكمل: "هناك حقبة من الزمن خلال فترة المحركات سداسية الأسطوانات هذه، كنا نكسب ونكسب أداءً طوال الوقت. لكن في نهاية المطاف، مثل كل شيء، نصل إلى الحدود القصوى. كم من الأداء بوسعنا استخلاصه من محركات توربينية بست أسطوانات، كم من الوقت نستطيع ذلك؟".

واستكمل: "نحن نوعاً ما على القمة من هذه الناحية: نكسب القليل فقط لقاء الكثير من الاستثمارات والعمل".

وتابع: "لكنني أثق بشكل كامل بالفريق وطريقته في العمل والتقدم إلى الأمام، وكذلك يعمل المهندسون بشكل جيد جداً في الحقيقة. السيارة تمثل تحسّناً عن العام الماضي".

واسترسل: "لكننا لسنا تماماً في الموقع الذي نريده من ناحية الموثوقية. لكنني واثق من أن الفريق في المصنع يعمل الآن بجدّ كبير لتصحيح أية مشاكل".

من جهته، أوضح أندي غرين المدير التقني لدى ريسينغ بوينت التي تستعمل محركات مرسيدس ولم تواجه أية مشاكل خلال التجارب لناحية المحرك، أن المشاكل التي يواجهها الآخرون لم تأتِ من فراغ ومن دون حسبان.

فقال: "أعتقد أن مرسيدس تعي المشاكل تلك، وأعتقد أنهم طبقوا الإجراءات الوقائية. لا أعتقد أنهم قلقون".

وأكمل: "طلبوا منا ألا نقلق، لذا نحن لسنا قلقين. نعتقد أننا سنكون في موقع جيد لجولة ملبورن. هذه مجرد تجارب..".

واختتم: "أعتقد أن تلك مشاكل غير عميقة. أعتقد أنهم عانوا من مشاكل كانوا يعرفون بوجودها. وليست مشاكل مجهولة، بل مشاكل معروفة وقاموا بإصلاحها".