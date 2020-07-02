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هاميلتون واثقٌ من تمكّن مرسيدس من حلّ مشاكل الموثوقيّة لجولة النمسا

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هاميلتون واثقٌ من تمكّن مرسيدس من حلّ مشاكل الموثوقيّة لجولة النمسا
02-07-2020

يعتقد لويس هاميلتون بأنّ التعديلات التي أجرتها مرسيدس على سيارتها لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد ستُساعد الفريق على تفادي مشاكل الموثوقيّة التي أثّرت عليه في جائزة النمسا الكبرى في الأعوام الأخيرة.

بعد فوز مرسيدس بالسباقات الأربعة الأولى على حلبة ريد بُل رينغ منذ عودتها إلى روزنامة البطولة في 2014، فاز ماكس فيرشتابن بالسباقَين الماضيين في معقل ريد بُل.

وكانت مشاكل هيدروليكيّة وأخرى في ضغط الوقود قد تسبّبت في توقّف سيارتَي فالتيري بوتاس وهاميلتون على التوالي في نسخة 2018، بينما أضرّت مشاكل التبريد بوتيرتهما في نسخة العام الماضي من السباق ما اضطرّهما لتخفيف سرعتهما من أجل عدم تسبب درجات الحرارة العالية في انسحابهما.

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وبحديثه في المؤتمر الصحفيّ نهاية هذا الأسبوع قبيل الجولة الافتتاحيّة لموسم 2020 الجديد، شرح هاميلتون سبب ثقة مرسيدس في معالجتها لمشاكل التبريد.

وقال البريطاني: "لم نكن بذلك السوء منذ 2017، لكنّها حلبة صعبة وهي مرتفعة عن سطح البحث، فضلًا عن درجات الحرارة التي نواجهها".

وأضاف: "وصلنا إلى هنا في الأعوام الماضية ولم تكن الحلبة في مجال العمل الأمثل لسيارتنا على صعيد درجات الحرارة. لكنّني أعتقد بأنّنا في موقعٍ أفضل هذا العام بعد التحسينات التي اعتمدناها على سيارة هذا العام. سيكون الوقت كفيلًا بكشف النتيجة".

من جانبه قال بوتاس، الذي فاز بنسخة 2017 من السباق،أنّه "كان سعيدًا بسماع إقامة سباقَين على حلبة ريد بُل رينغ".

وقال: "أحبّ هذه الحلبة. تاريخيًا واجهت حلبات لم أكن ناجحًا للغاية عليها لكنّني كنت قادرًا على تحقيق نتائج جيّدة عليها بالرغم من ذلك. من الصعب البناء على أيّ شيء من الماضي، إنّه موسمٌ جديدٌ بعد فترة توقّف طويلة".

وأضاف: "لكنّني أشعر بأنّنا تجهّزنا بشكلٍ جيّد سواءً أنا أو الفريق، لذا ذلك سبب شعوري بالثقة".

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وأكمل: "لكن ليس من الجيّد قول أيّ شيء أكثر من ذلك في هذه المرحلة كوننا سنرى قريبًا موقعنا كفريق وموقعي على صعيد وتيرة السباق من الناحية الشخصيّة".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يرى في ريد بُل وماكس فيرشتابن التهديد الرئيسيّ له هذا الموسم، أجاب هاميلتون: "لقد بدوا أقوياء في التجارب الشتويّة. كان الأداء متقاربًا بين الفرق الثلاثة في التجارب وأعتقد بأنّ ريد بُل بدت أقرب ألينا وفق تحليلاتنا".

وأكمل: "كما أنّ ماكس يتطوّر عامًا تلو الآخر، لذا أتوقّع أن يكونوا متنافسين أقوياء. دائمًا ما يكونون أقوياء على هذه الحلبة، لذا أمامنا جولتان صعبتان. لكنّني متحمّسٌ لرؤية ما ستؤول إليه الأمور".

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