هاميلتون واثق من أنه "أعاد اكتشاف نفسه" قبل موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1

يتّجه بطل العالم سبع مرّات إلى عصر اللوائح الجديدة وسط تساؤلات حول مستقبله، بعد أن شهدت المواسم الأربعة الماضية نسخة لم تكن هي التي رسخت مكانته كواحد من أعظم سائقي الفورمولا 1 في التاريخ.

بدأ الأمر بثلاثة مواسم صعبة مع مرسيدس قبل انتقاله الضخم إلى فيراري في 2025، لكن الموسم الماضي كان الأسوأ له مع سيارات التأثير الأرضيّ. فقد أنهى هاميلتون موسمًا آخر دون أي فوز بسباق جائزة كبرى، ثالث موسم له من أصل أربعة، بينما حل سادسًا في البطولة، متأخرًا بفارق 86 نقطة عن زميله في الفريق شارل لوكلير، الذي تفوق عليه بانتظام.

لكن الأمور خارج الحلبة كانت صعبة أيضًا على السائق البالغ 41 عامًا، حيث كانت حصص الإعلام قصيرة جدًا في الغالب، وغالبًا ما كانت إجابات هاميلتون مقتضبة، وتعكس شخصًا أقل من نسخه السابقة.

إذ يُمكن تذكّر سباق المجر، عندما وصف هاميلتون نفسه بـ"عديم الفائدة" بعد خروجه من القسم الثاني من التصفيات بعيدًا عن أسوأ نتيجة له في 2025، مقترحًا أن فيراري بحاجة لتغيير أحد سائقيها. لذلك يحتاج البريطاني إلى هذه البداية الجديدة أكثر من أي شخص آخر، وهناك شعور بأنه يجب أن ينجح هذه المرة، وإلا فإن الاعتزال يصبح احتمالًا واقعيًا مع كون 2026 الموسم الأخير في عقده الحالي.

لكن العلامات المبكرة إيجابية، حيث يستمتع هاميلتون بقيادة سيارة فيراري التي تم تطويرها بمشاركته الفعلية على عكس سيارة اس.اف-25 ويؤكد أنه "أسعد بكثير" قبل انطلاق افتتاحية ملبورن بع فترة شتويّة "إيجابيّة للغاية".

وقال: "ليست أول تجربة لي، لذلك الأمر يتعلق بفهم كيفية قلب الأمور، وليس من السهل القيام بذلك كل مرة. لكنني دائمًا ما أتحدث عن تنمية عقلية إيجابية، وهذا ما ركزت عليه خلال الشتاء".

وأضاف: "جاء الكثير من التدريب. لقد تدربت بجد منذ يوم عيد الميلاد، مع العلم أنني أجد الأمر صعبًا. أؤمن بنفسي أنني بذلت جهدًا أكثر من أي شخص حولي، وأؤمن بأن إعادة اكتشاف نفسي كانت جزءًا كبيرًا من ذلك. أعتقد أنني فقدت الرؤية للحظة عن من أنا، وهذا الشخص ذهب، لذلك لن ترى هذا الشخص مرة أخرى."

ويأتي جزء كبير من ذلك أيضًا من التغييرات التي أجراها هاميلتون في فريقه، بدءًا من منصب مهندس السباق، بعد أن انتقل ريكاردو أدامي إلى مكان آخر بعد فشل العلاقة الفعالة بينهما العام الماضي.

ويحلّ كارلو سانتي، رئيس قسم الهندسة عن بُعد في فيراري، مكان أدامي في الوقت الحاضر، بينما انفصل هاميلتون أيضًا عن مدير أعماله مارك هاينز الذي انتقل الآن إلى كاديلاك. وعند سؤاله عن معاناته السابقة وما إذا كانت هناك لحظة محددة دفعت هذه التغييرات، أجاب البطل: "كان الأمر تراكمًا على مدى فترة زمنية وأعتقد أن هذا أمر طبيعي".

وأضاف: "الكثير من الناس يمرون بمثل هذا في مرحلة ما من حياتهم. المهم أن تنهض من جديد وتقيّم ما مررت به، وكما قلت، تعود بعقلية إيجابية".

واختتم بالقول: "لذلك أشعر بسعادة كبيرة عند وصولي هنا: التدريب كان ممتازًا، والعمل مع الفريق مذهل. التغييرات في مساحتي الشخصية وكيفية تفاعلي مع الفريق، وكيف يعمل الفريق، أصبحت أسهل بكثير مما كانت عليه العام الماضي".