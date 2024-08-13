هاميلتون واثق تمامًا من تنافسية مرسيدس في النصف الثاني من الموسم
أبدى لويس هاميلتون ثقته الكاملة في التنافسية التي سيتمتع بها فريقه مرسيدس في النصف الثاني من موسم 2024.
لويس هاميلتون، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات
كشف لويس هاميلتون أنه لم يتوقع أن ينافس فريقه مرسيدس في مواجهة مكلارين أو ريد بُل خلال السباقات القليلة قبل العطلة الصيفية، وذلك بعد البداية الضعيفة للسهام الفضية في موسم 2024.
استهلت مرسيدس الموسم الحالي ببداية مخيبة للآمال مع استمرار معاناة الفريق مع سيارته الحالية، لكن وبعد حزمة تحديثات جلبها الفريق في موناكو، عادت السهام الفضية للصعود وتمكنت من حصد 3 انتصارات والمنافسة بشكل منتظم على منصات التتويج.
في المقابل، تشهد الفورمولا 1 موسمًا تنافسيًا بامتياز هذا العام، مع وجود 7 فائزين مختلفين في النصف الأول من الموسم الذي تألف من 14 سباقًا.
إذ يرى هاميلتون في ذلك دفعة كبيرة للرياضة بوجه عام، ولمرسيدس بوجه خاص بعد تمكّن الفريق من حل مشاكله.
حيث قال: "كل ما يمكنني قوله هو أن ذلك رائع للرياضة، رائع أن يكون هنالك ذلك التقارب في المنافسة بين الفرق والسائقين".
هذا وتعدّ مرسيدس هي ثاني أفضل فريق من حيث عدد الانتصارات هذا الموسم بعد ريد بُل التي سجلت 7 انتصارات بفضل سائقها ماكس فيرستابن.
وبالرُغم من أن مرسيدس تحتل حاليًا المركز الرابع فقط في ترتيب الصانعين، إلا أنها تعمل سريعًا على إغلاق الفارق مع فيراري في المركز الثالث والذي يبلغ 80 نقطة.
ويعتقد بطل العالم السباعي أن هذا الوضع مفاجئ بالنسبة إلى مرسيدس بعد البداية التي عانى منها الفريق هذا الموسم.
"بالنظر إلى وضعنا المبدئي، فإننا لم نتوقع مطلقًا أن ننافس مكلارين أو ريد بُل في هذه المرحلة من الموسم" قال هاميلتون.
وأكمل: "الآن وبعد أن تمكنا من اللحاق بهم، فإن النصف الثاني من الموسم سيكون تنافسيًا للغاية بكل تأكيد بالنسبة لنا".
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