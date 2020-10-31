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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون واثق بأن سباق إيمولا سيكون "مملًا للغاية"

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هاميلتون واثق بأن سباق إيمولا سيكون "مملًا للغاية"
من قبل:
, محرر

يتوقّع لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن يكون سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى على حلبة إيمولا "مملًا للغاية"، في ظل صعوبة التجاوز وملاحقة السيارات في الأمام.

تأهّل هاميلتون في المركز الثاني خلف زميله بالفريق فالتيري بوتاس وأمام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، حيث صرّح البريطاني بأنّ لفّته الأخيرة كانت بطيئة للغاية.

فقال: "قام فالتيري بعمل رائع، لكن لفّتي كانت بطيئة للغاية. هذه الأمور واردة الحدوث، إذ لا يُمكنك القيام دومًا باللفة المثالية".

وأضاف: "ياله من مكان رائع الذي تتواجد فيه الحلبة في إيطاليا، إنّه مسار مذهل، ولا سيّما مع السرعات التي ندور بها حول الحلبة. سعيد جدًا بتواجدي هنا".

وتابع: "أنا مسرور بالأداء الذي لدينا هنا، إذ يبدو أفضل ممّا كان في الجولة الماضية. واجهت تحديًا حقيقيًا اليوم، لكنني استمتعت به".

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وعند سؤاله عمّا إذا سيشكّل ماكس تهديدًا أكبر بانطلاقه خلفه مباشرة على هذه الحلبة، قال هاميلتون: "نعم، أداؤهم قوي للغاية على المسافات الطويلة. لكن المؤسف في الحقيقة مع هذه الحلبة، وسترون هذا أنا متأكّد، أن السباق سيكون مملًا للغاية في الغد".

وأكمل: "من الممكن التجاوز على ذلك الخط المستقيم الطويل، لكنّه ضيّق للغاية، ولا يُمكنك ملاحقة السيارة في الأمام. بمجرد الوصول إلى المنعطف الأوّل، سيكون قطارًا من السيارات بدءًا من تلك المرحلة، لا يوجد مكان واحد للتجاوز. لذلك سيكون هذا تحديًا للسيارات في الخلف".

في المقابل، يرى هاميلتون أنّ نظام الحد من الجر "دي آر اس" قد يوفّر فرصًا للتجاوز على المقطع المستقيم.

فقال: "آمُل أن يوفّر نظام دي آر اس بعض فرص التجاوز بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل. بالنسبة لنا، فقد رأيتم أنّ عُشر من الثانية فقط تفصلني عن فالتيري، لذلك لكي تحظى بفرصة للتجاوز أعتقد يجب أن يكون المكسب حوالي ثانيتين من السرعة مع السيارة في الأمام. لكنّني سأبذل كل ما لديّ في الغد وسنرى ما سيحدث".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
الكاتب أحمد مجدي

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