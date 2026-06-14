هاميلتون يحرز فوزاً تاريخياً مع فيراري في برشلونة وسط تهشّم سيطرة مرسيدس

حقق لويس هاميلتون أول فوز له مع فيراري في جائزة برشلونة الكبرى بفضل أداء استراتيجي مثالي، بينما تعرض متصدر بطولة العالم للفورمولا 1 كيمي أنتونيللي للانسحاب في المراحل الأخيرة من السباق.

وكان سائق مرسيدس في طريقه لإنهاء السباق في المركز الثاني خلف هاميلتون قبل أن يتعرض لعطل في المحرك قبل ثلاث لفات من النهاية، ليرث زميله في الفريق جورج راسل المركز الثاني.

وبذلك أدى انسحاب أنتونيللي إلى صعود لاندو نوريس إلى منصة التتويج، في سباق شهد أخيراً تحقيق هاميلتون أول انتصار له مع فيراري بعد 31 مشاركة مع الفريق خلال موسم 2026 الذي شهد استعادة مستواه.

ووصل بطل العالم سبع مرات إلى برشلونة بعد حلوله وصيفاً لأنتونيللي في السباقين السابقين، وكان قد قال بعد سباق موناكو في الأسبوع الماضي أن فوزه رقم 106 في مسيرته "لم يعد بعيداً أبداً".

وقد سمحت "إعادة ضبط كبيرة" لراسل بخطف قطب الانطلاق الأول متفوقاً على زميله السابق في الفريق، بعدما أصبح متأخراً بفارق 68 نقطة عن أنتونيللي الذي أكمل المراكز الثلاثة الأولى على شبكة الانطلاق.

لكن الاستراتيجيات المختلفة ظهرت منذ البداية، حيث اختارت مرسيدس الإطارات المتوسطة "ميديوم" مقارنة بهاميلتون الذي انطلق على الإطارات اللينة "سوفت"، والتي كانت قد أظهرت ضعفاً في تحمل الحرارة.

ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى ظهر ذلك في أجواء بلغت حرارتها 30 درجة مئوية، حيث حافظ راسل على مركزه عند الانطلاق قبل أن يبتعد بثلاث ثوانٍ عن هاميلتون خلال أول عشر لفات اتسمت بالهدوء النسبي.

أما المستفيد الأكبر فكان زميل هاميلتون في فيراري شارل لوكلير، الذي تقدم من المركز العاشر إلى السادس باستخدام الإطارات المتوسطة، قبل أن يبدأ في ممارسة الضغط على ماكس فيرستابن الذي كان يعاني على الإطارات اللينة.

لذلك دخل كل من هاميلتون وفيرستابن إلى منطقة الصيانة مبكراً للحصول على الإطارات القاسية "هارد" والمتوسطة على التوالي، حيث توقفا في اللفة الثانية عشرة، بينما تبعهما راسل في اللفة التالية رغم عدم رغبته في ذلك.

وكان سائق مرسيدس قلقاً من أنه أصبح "مكشوفاً" أمام أنتونيللي الذي مدد فترته الأولى، لكن مهندس السباق ماركوس دادلي أكد له أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق".

وجاء ذلك لأن أنتونيللي بقي على الحلبة لفتين إضافيتين فقط قبل الانتقال إلى الإطارات القاسية، وعاد إلى الحلبة في المركز الثالث ليحافظ الترتيب على حاله في سباق كان من المتوقع أن يشهد توقفين.

لكن فيراري قدمت مفاجأة جديدة في استراتيجية هاميلتون عندما استدعته للحصول على الإطارات المتوسطة في اللفة 28، بعدما عجز عن تقليص الفارق مع راسل خلال الفترة الثانية من السباق التي اتسمت بالاستقرار.

وعاد بطل العالم سبع مرات إلى الحلبة في المركز السابع، ثم تجاوز أوسكار بياستري ليصبح سادساً عند المنعطف الرابع، قبل أن يتقدم إلى المركز الخامس في اللفة 30 بعدما عانى فيرستابن من توقف بطيء استغرق 4.5 ثانية للحصول على الإطارات القاسية.

لكن اعتماد استراتيجية التوقف ثلاث مرات تحول إلى ضربة عبقرية من فيراري، إذ سمح ذلك لأنتونيللي السريع بالاقتراب إلى نصف ثانية فقط من راسل بعدما تضرر بسبب الازدحام المروري.

وبدأ متصدر البطولة عدة محاولات لتجاوز السائق البريطاني، وكان راسل ينجح في الصمود في كل مرة، لكن ذلك تسبب في إبطاء سائقي مرسيدس أمام بعضهما البعض، بينما سمح لوكلير بسهولة لهاميلتون بالمرور إلى المركز الرابع في اللفة 32.

وبالفعل شعر هاميلتون أن فرصته الأفضل لتحقيق أول انتصار له مع فيراري أصبحت أقرب من أي وقت مضى، بينما كان يقلص الفارق باستمرار على الإطارات المتوسطة الجديدة، وساعده أيضاً توقف نوريس الذي كان يحتل المركز الثالث.

وسرعان ما تحول المركز الثالث إلى صدارة السباق عندما أدخلت مرسيدس سائقيها للحصول على الإطارات القاسية في اللفة 38، ليصبح راسل وأنتونيللي متأخرين بفارق 16 و17 ثانية على التوالي خلف سائق فيراري، قبل دخول سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 41.

وجاء ذلك بعد توقف فرناندو ألونسو عند المنعطف التاسع، مما منح هاميلتون فرصة مثالية للدخول إلى منطقة الصيانة والانتقال على الإطارات القاسية والعودة إلى الحلبة متقدماً بثانيتين على راسل مع نهاية فترة سيارة الأمان الافتراضية.

وقال هاميلتون بحماس: "عمل رائع يا شباب"، قبل أن يبدأ تدريجياً في توسيع الفارق خلال المرحلة الأخيرة من السباق التي سيطر عليها بالكامل، بينما لم تمتلك مرسيدس أي إجابة على سرعة فيراري.

وبذلك أنهى فريق سكوديريا فيراري سلسلة السباقات المثالية لمرسيدس في موسم 2026، محققاً الفوز في الجولة السابعة وأول انتصار للفريق منذ فوز كارلوس ساينز في جائزة المكسيك الكبرى 2024.

أما بالنسبة لهاميلتون، فقد كان هذا أول انتصار له منذ يوليو من العام نفسه في بلجيكا، حيث عبر خط النهاية متقدماً بفارق 19.5 ثانية على راسل، الذي كان قد تراجع مؤقتاً إلى المركز الثالث بعد تجاوزه من قبل أنتونيللي على خط منطقة الصيانة في المراحل الأخيرة.

لكن بعد لفتين فقط، وتحديداً في اللفة 63، تعرض أنتونيللي للمشكلة نفسها التي واجهت لوكلير، الذي فقد نظام التوجيه في سيارة فيراري الأخرى واضطر إلى الانسحاب من المركز السادس.

وبذلك تشكلت منصة تتويج بريطانية خالصة ضمت هاميلتون وراسل ونوريس، أمام فيرستابن الذي أنهى السباق رابعاً، وبياستري خامساً، وإسحاق حجار سادساً لصالح ريد بُل.

وجاء ثنائي ألبين بيير غاسلي وفرانكو كولابينتو في المركزين السابع والثامن على التوالي، بينما أكمل ثنائي ريسينغ بولز ليام لاوسون وأرفيد لينبلاد المراكز العشرة الأولى.