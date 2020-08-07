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هاميلتون: هذا ليس الوقت المناسب لمحادثات تجديد العقد

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هاميلتون: هذا ليس الوقت المناسب لمحادثات تجديد العقد
07-08-2020

قال لويس هاميلتون أنّ الآن "لا يبدو الوقت المناسب" لعقد محادثات حول تجديد عقده مع مرسيدس في الفورمولا واحد، لكنّه يبقى مرتاحًا حول مستقبله مع الفريق.

أعلنت مرسيدس يوم أمس الخميس بقاء فالتيري بوتاس مع الفريق لموسم 2021، بعد إتمامٍ سلس للمحادثات حول العقد الجديد للفنلندي.

في المقابل، لم يتم بعد الإنتهاء من الصفقة الجديدة لبطل العالم ست مرات مع مرسيدس لما بعد الموسم الجاري، لكن يُتوقّع بشكل كبير أن يتفق الطرفان على تجديد بقاء البريطاني داخل السهام الفضية.

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وقال هاميلتون أمس الخميس على هامش جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى في سيلفرستون أنّه لا يوجد جديد للحديث عنه بشأن مستقبله، حيث يشعر بأنّ الوقت ليس مناسبًا بعد لفتح محادثات مع مرسيدس بالنظر إلى المناخ العالمي الحالي إثر جائحة كورونا "كوفيد-19".

"بصراحة، لا أشعر بأنّ هذا هو الوقت المناسب للجلوس وخوض محادثات" قال هاميلتون.

وأضاف: "عندما تفكر في العديد من الأشخاص حول العالم الذين خسروا وظائفهم، والعاطلين، فإنّ الجلوس والتفاوض على عقد كبير لا يبدو الأمر الأكثر أهمية الذي أحتاج لتسخير الوقت له حاليًا".

وتابع: "الواقع هو أنّني أرغب مواصلة مسيرتي مع الفريق، ولن نبذل مجهودًا كبيرًا للجلوس والإنتهاء من الأمر. لكنني لا أشعر بالارتياح الآن للقيام بذلك، ولذلك سننتظر لفترة أطول بعض الشيء".

تجدر الإشارة إلى أنّ هاميلتون لطالما كان الصوت المُبادر في الفورمولا واحد وسط الاحتجاجات العالمية المناهضة للعنصرية، حيث دعا القائمين على الرياضة للمساعدة في تحسين التنوّع العرقي في الفورمولا واحد.

كما لعب البريطاني دورًا في انتقال مرسيدس إلى اعتماد كسوة سوداء على السيارة لموسم 2020 كجزء من رسالتها المناهضة للعنصرية، في الوقت الذي التزمت فيه كذلك بتحسين التنوّع العرقي داخل الفريق بعد الكشف عن أنّ 3 بالمئة من قوتها العاملة يُمكن تعريفهم على أنّهم ينتمون إلى أقلية عرقية.

وبالعودة إلى مستقبله، فقد صرّح هاميلتون بأنّه "لا يتحدث إلى أي أحد" حول مقعد له لموسم 2021، وأنّه يقدّر في المقابل فرصة العمل مع فريق مثل مرسيدس على تحسين التنوّع العرقي والشمولية.

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حيث قال: "أتطلّع لمواصلة ذلك العمل، وتحديدًا بعد دخولنا فصلًا جديدًا كفريق فيما يتعلق بكيفية تعليم أنفسنا وفهم ما سنقوم به للمساعدة في أن يكون هنالك تنوّع عرقي أكبر بالمُضي قُدمًا".

واختتم: "أنا متحمّس للغاية لما يُمكن القيام به مع مرسيدس-بينز وهذا الفريق في المستقبل. في مرحلة ما، سنجلس وننتهي من مسألة العقد. فأنا لست متوترًا حيال ذلك".

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