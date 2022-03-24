هاميلتون: هدف العودة للخوذة الصفراء هو مساعدة المشجعين على التفريق بين سيارتي مرسيدس

سابق هاميلتون للمرة الأولى باستخدام تصميم الخوذة الأصفر اللامع خلال مسيرته في الكارتينغ، لكنه انتقل إلى تصميم معتمد أكثر على اللون الأبيض في 2018، قبل أن يعتمد تصميمًا يجمع اللونين الأسود والأرجواني خلال الموسمين الماضيين.

لكن هاميلتون كشف قُبيل انطلاق الموسم جديد أنه سيعود لارتداء الخوذة الصفراء هذا العام، قائلًا بأنها تمثّل "تاريخه" و"تظهر حبّه للبدايات".

هذا وتضمّن تصميم الخوذة الأصفر البرّاق بعض العناصر من سيارة مرسيدس "دبليو13". مثل رقمه 44 على أنف السيارة وفي جانبي غطاء المحرك بذات اللون، بينما يتضمّن غطاء الإطار أيضاً خطًا أصفر لامعًا.

وشرح هاميلتون أنه رغب بالعودة إلى التصميم الأصفر القديم من أجل مساعدة المشجعين على التفريق بين سيارتي مرسيدس على نحوٍ أفضل.

فقال: "ما لاحظته، وأنا حسّاس جدًا تجاه أولئك الذين يشاهدون الجوائز الكبرى ولا يستطيعون التفريق بين السيارتين، وتلك كانت مشكلة ناقشتها مع الفريق".

وأضاف: "أمضيت ساعات في المنزل بعد الإطلاق على الآيباد الخاص بي، ألتقط صورًا وأعدّلها، وأرسل صورًا لما قد تبدو عليه كسوة السيارة بشكل أفضل إلى توتو (وولف) وأولا (كالينيوس)".

وتابع: "قمت ببعض البحث، ونظرت في أكثر لون برّاق، وعدت إلى الأصفر في النهاية. ووضعنا ذلك على السيارة".

وأكمل: "بعدها أدركت أنه ما يزال ليس بمقدورك رؤية الخوذة مع الطوق المتواجد على السيارة، لذلك قررت جلب بعض الألوان اللامعة إلى الخوذة".