تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / ريد بُل تمتلك حلاً لمشكلة مضخة الوقود التي عصفت بسباقها في البحرين التالي / "فيا" تكشف عن تعديلات مسار حلبة كورنيش جدّة قُبيل جائزة السعودية الكبرى
فورمولا 1 / جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى أخبار

هاميلتون: هدف العودة للخوذة الصفراء هو مساعدة المشجعين على التفريق بين سيارتي مرسيدس

قال لويس هاميلتون أنه آثر العودة إلى تصميم خوذته الأصفر التقليدي في الفورمولا واحد حتى يتسنّى للمشجعين التفريق بسهولة بين سيارتي مرسيدس على المسار هذا الموسم.

هاميلتون: هدف العودة للخوذة الصفراء هو مساعدة المشجعين على التفريق بين سيارتي مرسيدس

سابق هاميلتون للمرة الأولى باستخدام تصميم الخوذة الأصفر اللامع خلال مسيرته في الكارتينغ، لكنه انتقل إلى تصميم معتمد أكثر على اللون الأبيض في 2018، قبل أن يعتمد تصميمًا يجمع اللونين الأسود والأرجواني خلال الموسمين الماضيين.

لكن هاميلتون كشف قُبيل انطلاق الموسم جديد أنه سيعود لارتداء الخوذة الصفراء هذا العام، قائلًا بأنها تمثّل "تاريخه" و"تظهر حبّه للبدايات".

هذا وتضمّن تصميم الخوذة الأصفر البرّاق بعض العناصر من سيارة مرسيدس "دبليو13". مثل رقمه 44 على أنف السيارة وفي جانبي غطاء المحرك بذات اللون، بينما يتضمّن غطاء الإطار أيضاً خطًا أصفر لامعًا.

وشرح هاميلتون أنه رغب بالعودة إلى التصميم الأصفر القديم من أجل مساعدة المشجعين على التفريق بين سيارتي مرسيدس على نحوٍ أفضل.

اقرأ أيضاً:

فقال: "ما لاحظته، وأنا حسّاس جدًا تجاه أولئك الذين يشاهدون الجوائز الكبرى ولا يستطيعون التفريق بين السيارتين، وتلك كانت مشكلة ناقشتها مع الفريق".

وأضاف: "أمضيت ساعات في المنزل بعد الإطلاق على الآيباد الخاص بي، ألتقط صورًا وأعدّلها، وأرسل صورًا لما قد تبدو عليه كسوة السيارة بشكل أفضل إلى توتو (وولف) وأولا (كالينيوس)".

وتابع: "قمت ببعض البحث، ونظرت في أكثر لون برّاق، وعدت إلى الأصفر في النهاية. ووضعنا ذلك على السيارة".

وأكمل: "بعدها أدركت أنه ما يزال ليس بمقدورك رؤية الخوذة مع الطوق المتواجد على السيارة، لذلك قررت جلب بعض الألوان اللامعة إلى الخوذة".

المشاركات
التعليقات
ريد بُل تمتلك حلاً لمشكلة مضخة الوقود التي عصفت بسباقها في البحرين
المقال السابق

ريد بُل تمتلك حلاً لمشكلة مضخة الوقود التي عصفت بسباقها في البحرين
المقال التالي

"فيا" تكشف عن تعديلات مسار حلبة كورنيش جدّة قُبيل جائزة السعودية الكبرى

"فيا" تكشف عن تعديلات مسار حلبة كورنيش جدّة قُبيل جائزة السعودية الكبرى
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

هاميلتون ليس "متوتراً" إزاء مشاكل سيارة مرسيدس 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون ليس "متوتراً" إزاء مشاكل سيارة مرسيدس 2022

فيرشتابن: نتفلكس جعلت نوريس يبدو كالأخرق
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: نتفلكس جعلت نوريس يبدو كالأخرق

نوريس: مكلارين تواجه فقط "مشكلة واحدة كبيرة"
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس: مكلارين تواجه فقط "مشكلة واحدة كبيرة"

فيراري تسعى لإجابات حول أفضلية ريد بُل على صعيد السرعة القُصوى
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تسعى لإجابات حول أفضلية ريد بُل على صعيد السرعة القُصوى

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.