هاميلتون: نيوي هو الشخص رقم واحد الذي أود العمل معه في الفورمولا 1
قال لويس هاميلتون أن أدريان نيوي على رأس قائمة الأشخاص التي يودّ العمل معها في الفورمولا 1، وذلك في ظل التكهنات بإمكانية انضمام عبقري التصميم إلى فيراري ليكون بجوار بطل العالم سبع مرات.
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
قبل وصول هاميلتون إلى مارانيللو العام المُقبل، وفي أعقاب قرار نيوي بمغادرة ريد بُل، فمن المعلوم بأن فيراري تسعى لضم الأخير للمساعدة في إنشاء فريق خارق.
وإذا ما نجحت مساعي الفريق الأحمر، فسيمثّل ذلك دفعة ضخمة لحظوظ هاميلتون بتحقيق لقبه الثامن، وذلك بعدما وافق على صفقة في الشتاء الماضي للانضمام إلى العلامة الإيطالية بدءًا من موسم 2025.
هذا وستكون لدى نيوي حرية العمل إذا أراد مع فريقه المقبل بدءًا من مارس القادم، الوقت الذي ما يزال مبكرًا كفاية لكي يكون له التأثير المرجو على سيارات حقبة القوانين الجديدة التي ستبدأ في 2026.
وضمن معرض حديثه على هامش جائزة ميامي الكبرى، قال هاميلتون أنه سيكون "متحمسًا جدًا" بالعمل مع نيوي، بينما تفادى الكشف عن أية تفاصيل حول ما إذا كانت مساعي ضمه جزءًا من المفاوضات التي جمعته بفيراري الشتاء الماضي.
"تلك كلها محادثات خاصة" قال هاميلتون، مُضيفًا: "لكن وإذا ما سأكتب قائمة بالأشخاص التي أود العمل مهعا، فسيكون أدريان على رأسها بالتأكيد".
هذا وأوضح هاميلتون بأن من الواضح أن فيراري تحرز قفزات كبيرة في الفورمولا 1 حاليًا، وأن أي نجاح في ضم نيوي سيعزز من تقدمها في صدارة البطولة.
حيث قال: "أدريان لديه تاريخ عظيم، وسجل ضخم. وقد قام بعمل مدهش على مدار مسيرته وعمله مع الفرق، إلى جانب المعرفة التي يملكها، إذ أعتقد بأنه سيمثّل إضافة مدهشة".
وأكمل: "لديهم بالفعل فريق رائع، وبالفعل يحرزون تقدمًا كبيرًا إلى الأمام، كما أن سيارتهم أسرع هذا العام. وسيكون من دواعي سروري العمل معه إذا ما ضمه الفريق".
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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