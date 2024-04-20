هاميلتون: نوريس كان ليكون في وضعٍ أفضل لو تنازل في المنعطف الأوّل

انطلق نوريس من المركز الأوّل في سباق السبت القصير على حلبة شنغهاي، لكنّ انطلاقته كانت ضعيفة ما سمح لهاميلتون المنطلق من الخانة الثانية بالتواجد بجانبه بالدخول إلى المنعطف الأوّل.

وتشبّب هاميلتون بالخطّ الداخلي طوال المنعطف الأيمن، في حين حاول نوريس البقاء على الجهة الخارجيّة قبل أن يفقد التماسك ويخرج عن المسار ويتراجع عدّة مراكز إلى الخلف.

وبالنظر إلى مدى قوّة وتيرة سباق مكلارين يوم الجمعة، يعتقد هاميلتون بأنّ نوريس كان عليه التحلي بذكاء أكبر والتضحية بمركزر والبقاء ثانيًا ويختار الوقت المناسب لاستعادة الصدارة لاحقًا.

وبحديثه عن تلك المعركة، قال هاميلتون: "من الواضح أنّنا حصلنا على انطلاقة رائعة وكنت على الخطّ الداخلي".

وأضاف: "حاول التشبّث من الخارج وكان يضغط إلى الحدّ الأقصى. استغللت كلّ شيء لمحاولة التشبث بالمركز وأعتقد بأنّه عبر على منطقة متّسخة في الخارج في النهاية".

وأكمل: "كان عليه التضحية والتنازل عن المركز في ذلك السيناريو والتواجد خلفي. ربّما كانت لهي الوتيرة لتجاوزي لاحقًا".

وبالرغم من تجاوزه من قبل ماكس فيرستابن لاحقًا ليفوز بالسباق، بدا هاميلتون سعيدًا جدًا بأفضل نتائجه في هذا الموسم حتّى الآن بحلوله ثانيًا.

وقال: "نسيت شعور التواجد في الأمام وكنت ممتنًا للغاية. أنا ممتنٌ للأمطار بالأمس التي ساعدتنا على التأهّل في هذا المركز المتقدّم".

وأكمل: "لكنّني استغللت ذلك أفضل استغلال، وحظيت بانطلاقة رائعة، ومن ثمّ أبقيت على فرناندو خلفي لفترة وتمكّنت من بناء الفارق. اكتشفت الكثير حول السيارة اليوم بكلّ صدق، وهو ما يمنحنا وجهة جيّدة حول ما يجب تحسينه. أنا سعيدٌ بالعودة إلى هنا".