هاميلتون: نحن نعاني من نفس المشكلة كل يوم سبت

تأهل هاميلتون سابعاً في باكو وبفارق 0.4 ثانية عن زميله جورج راسل الذي سينطلق من المركز الخامس.

وتعتبر هذه النتيجة ضمن سلسلة النتائج غير المُرضية لـ هاميلتون أيام السبت، وهو أمر بات يعاني منه بشكل متكرر حالياً.

وضمن معرض كلامه بعد الحصة، أوضح بطل العالم سبع مرات في تصريح لقناة "سكاي سبورتس"، أن هذه المشكلة باتت تتكرر كل يوم سبت.

فقال: "نحن نعاني من المشكلة نفسها في كل يوم سبت، لم أعد متفاجئاً من ذلك".

وأكمل: "كانت السيارة رائعة في الحصتين الأولى والثانية وكنت تنافسياً للغاية في المقدمة منذ اللفة الأولى".

وأردف: "اليوم، بالكاد غيّرنا أي شيء في السيارة لأنني لم أرغب بالتعديل على أي شيء، لكن الإطارات لم تكن تعمل كما يجب".

واختتم: "لم تعمل الإطارات طوال اليوم. في اللفة الأخيرة، في المقطع الأخير، عملت الإطارات.. لكننا كنا متأخرين بطبيعة الحال".