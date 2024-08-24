هاميلتون: نحن ضمن الخمسة الأوائل

أكد هاميلتون أن سيارته قد تحسنت بشكل واضح مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد التجارب الحرة يوم الجمعة، من جائزة هولندا الكبرى في الفورمولا واحد.

لكن البريطاني أشار كذلك إلى وجود إمكانية للتحسن، وأنه لم يحصل على أفضل تأدية من الإطارات، وهذا ما قد يشكل تحدياً خلال السباق.

فقال بعد يوم الجمعة: "لم يكن يومنا سيئاً".

وأكمل: "لم نبدأ الجولة بشكل سهل، ولكن الفارق كبير للغاية مقارنة بالموسم الماضي. دبّت الحياة في السيارة بكل تأكيد ونحن ضمن مجموعة المقدمة".

وأضاف: "لم أستخلص أفضل ما يمكن للإطارات تقديمه. ما زلت أشعر بوجود مساحة للتحسين. لكن عليّ العمل على الإعدادات بشكل أفضل. ما عدا ذلك، كل شيء جيد!".

واستكمل: "من الصعب الكلام حول وتيرة السباق بعد. نحن ضمن مجموعة المقدمة، ولا أعلم إن كان سنحقق المركز الأول".

وتابع: "لكننا على الأقل ضمن الخمسة الأوائل".

واختتم: "بتنا نفهم السيارة بشكل أفضل، بالتالي بوسعنا السير في الاتجاه الصحيح مع بعض التعديلات الطفيفة وهذا ما يجعل قيادتها ممتعة كثيراً".