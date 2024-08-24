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فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

هاميلتون: نحن ضمن الخمسة الأوائل

قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن السيارة باتت أفضل من الموسم الماضي، لكن ما زالت هناك نافذة للتحسن.

خلدون يونس
خلدون يونس
لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

أكد هاميلتون أن سيارته قد تحسنت بشكل واضح مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد التجارب الحرة يوم الجمعة، من جائزة هولندا الكبرى في الفورمولا واحد.

لكن البريطاني أشار كذلك إلى وجود إمكانية للتحسن، وأنه لم يحصل على أفضل تأدية من الإطارات، وهذا ما قد يشكل تحدياً خلال السباق.

فقال بعد يوم الجمعة: "لم يكن يومنا سيئاً".

وأكمل: "لم نبدأ الجولة بشكل سهل، ولكن الفارق كبير للغاية مقارنة بالموسم الماضي. دبّت الحياة في السيارة بكل تأكيد ونحن ضمن مجموعة المقدمة".

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وأضاف: "لم أستخلص أفضل ما يمكن للإطارات تقديمه. ما زلت أشعر بوجود مساحة للتحسين. لكن عليّ العمل على الإعدادات بشكل أفضل. ما عدا ذلك، كل شيء جيد!".

واستكمل: "من الصعب الكلام حول وتيرة السباق بعد. نحن ضمن مجموعة المقدمة، ولا أعلم إن كان سنحقق المركز الأول".

وتابع: "لكننا على الأقل ضمن الخمسة الأوائل".

واختتم: "بتنا نفهم السيارة بشكل أفضل، بالتالي بوسعنا السير في الاتجاه الصحيح مع بعض التعديلات الطفيفة وهذا ما يجعل قيادتها ممتعة كثيراً".

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