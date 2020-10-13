هاميلتون: نجوم الفورمولا واحد السابقون "يكرهون" النجاح

حقّق هاميلتون انتصاره الـ 91 في عالم الجائزة الكبرى ليُعادل بذلك إنجاز مايكل شوماخر.

وبات البريطاني يتصدّر ترتيب هذا الموسم بفارق 69 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وهو ما يُقرّبه أكثر من لقبه السابع في الفئة الملكة ليتعادل كذلك مع رقم شوماخر القياسيّ.

وجاءت هذه النتيجة بعد أيّام قليلة من إشارة بطل العالم ثلاث مرّات جاكي ستيوارت إلى أنّه "من الصعب تبرير" موقع هاميلتون في مواجهة عظماء الفورمولا واحد الآخرين.

وقال ستيوارت أنّ مقارنة هاميلتون بسائقين أمثال خوان مانويل فانجيو وجيم كلارك صعبة بالنظر إلى طول الروزنامة الحاليّة وسيطرة الفرق بشكلٍ أكبر في الحقبة الحديثة.

وقال هاميلتون بعد فوزه في ألمانيا أنّه "من المستحيل" مقارنة السائقين من حقبٍ مختلفة وأنّه ليس من المهمّ اعتباره الأعظم في التاريخ.

لكنّه عبّر عن حيرته من بعض التعليقات التي يدلي بها بعض السائقين السابقين في الفورمولا واحد.

وقال حيال ذلك: "أشعر بالحيرة حيال البعض، خاصة السائقين كبار السن. لا أعلم سبب تلك التعليقات، لكن ربّما سيتجاوزون ذلك يومًا ما".

وأضاف: "أكنّ الكثير من الاحترام لأساطير الماضي، حتّى أولئك الذين يُواصلون الإدلاء بتعليقات سلبيّة تجاهي طوال الوقت. لا أزال أكنّ لهم تقديرًا عاليًا كوني أعلم أنّها كانت فترة صعبة ومختلفة للغاية في تاريخ الفورمولا واحد".

وأردف: "كانت منافسة صعبة جدًا عليهم، ولا يزالون أساطير حتّى الآن. بعد 20 عامًا من الآن لن أقوم بالتقليل من شأن أيّ سائقٍ شاب ينجح، أعدكم بذلك".

وأكمل: "مسؤوليّتنا كسائقين كبارٍ في السن هي تسليط الضوء قدر المستطاع على النجوم الصاعدين".

وسيتجاوز هاميلتون رصيد شوماخر على صعيد عدد الانتصارات عند فوزه المقابل ليظفر بالرقم القياسي، ويبدو متّجهًا ليكون السائق الأوّل الذي يُحقّق 100 انتصار وأكثر.

وقال هاميلتون حيال إمكانيّة كسر أرقامه: "سيكون هناك شخصٌ ما، سواءً كان ماكس فيرشتابن أوّ أيّ سائقٍ آخر، سيسعى وراء تلك الأرقام التي سأسجّلها في النهاية".

وأكمل: "إنّها لمقاربة خاطئة أن تأمل أن لا يتمكّن أحدٌ آخر من كسرها. يجب يجب أن أشجّعه على استهداف تلك الأرقام. إن كان ذلك يعني بلوغه لتلك الأرقام، فذلك مدهش".