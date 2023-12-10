هاميلتون: موسم أستون مارتن المتقلب إشارة على مخاطر نسخ سيارة ريد بُل

منذ بداية الموسم، أدركت مرسيدس أن سيارتها غير تنافسية، وقامت بتغيير المبدأ التصميمي بالفعل بحلول جولة موناكو.

لكن الفريق أدرك كذلك أن الخطوات التي قام بها لن تكون كافية، بالتالي فإن سيارة موسم 2024 ستكون مختلفة جذرياً.

وصرفت مرسيدس أغلب جهودها لمحاولة فهم أفضل للاتجاه التطويري الذي تحتاج للسير فيه، لكن هاميلتون يرى أن ذلك ثمن ضروري، بدلاً من نسخ أفكار ريد بُل.

وأشار إلى موسم أستون مارتن، التي حاولت تقليد ريد بُل، وإلى الصعوبات التي واجهتها في عملية التطوير.

وحين سُئِل إن كانت هناك فترة فكرت فيها مرسيدس برمي كل شيء وتقليد ريد بُل من الصفر، ردّ هاميلتون: "المسألة في الوقت الذي نحتاجه والموارد المحدودة، ولا يمكنك رمي كل شيء والبدء من الصفر. لا يمكنك نسخ سيارة والبدء من الصفر".

وأردف: "لو نظرنا إلى أستون. حاولوا نسخ سيارة ولم تكن مهمة يسيرة. عليك المحاولة وإنتاج قطع جيدة ومن ثم عبر التجربة والخطأ، لمحاولة إضافة قطع جديدة".

واسترسل: "يمكنك تخيل مقدار التوتر جراء اعتماد تغيير كبير جداً، ومن ثم تجده خاطئاً".

واستكمل: "علينا تقديم أداء ثابت من أسبوع لآخر، ولدينا أهداف أكبر من ذي قبل بسبب وجود الفارق الكبير. وذلك يصعّب من كل شيء".

وكانت وتيرة هاميلتون القوية في سباق أوستن قد سمحت له بالاقتراب من ماكس فيرستابن لفترات طويلة في السباق، ما منحه فرصة مثالية لفهم مكامن قوة سيارة ريد بُل.

حيث قال معلقاً على ذلك: "إنها سيارة تقوم بكل شيء وبشكل جيد. تبدو مشابهة للغاية لسيارتي من 2020، لناحية الخصائص. إنها مستقرة بشكل ممتاز".

وأردف: "إنهم يضغطون بكامل قواهم مع تلك السيارة. ويبدو كأن نافذة عملها بمثابة حلم لكل سائق، لأنك قادر على استخلاص كامل قدراتك لحدودها القصوى".

هذه هي الأفضلية التي يعتقد هاميلتون أنها منحت فيرستابن الهيمنة التي حظي بها في موسم 2023.

فقال: "كنا الأقرب في أوستن، لكنني أعتقد أنهم ما زالوا أمامنا بعُشر أو اثنين على الأقل".

وأكمل: "حتى وعندما كنا نلاحقه في أوستن، لا أعتقد أنه كان يضغط. أعتقد أنه كان قادراً على التحكم بالسباق".

واختتم: "في نهاية المطاف، لقد قاموا بعمل رائع وهم يستحقون مكانتهم. أما نحن، فما زلنا نطاردهم".