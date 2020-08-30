هاميلتون: مهمّة ريد بُل صعبة بسبب تواجد فيرشتابن وحيدًا

خاض هاميلتون سباقًا وحيدًا في جائزة بلجيكا الكبرى ليُحقّق الفوز من دون عناء أمام زميله فالتيري بوتاس، بينما اكتفى ماكس فيرشتابن بالمركز الثالث لصالح ريد بُل.

في المقابل تواجد أليكسندر ألبون سائق ريد بُل الآخر في المركز السادس في نهاية السباق بعيدًا للغاية عن زميله، وهو مشهدٌ متكرّرٌ منذ بداية الموسم.

وبناءً على هذه النتيجة فقد رفع هاميلتون أفضليّته في صدارة الترتيب إلى 47 نقطة أمام فيرشتابن بالتوجّه إلى سباق مونزا.

وعندما سُئل عن رأيه في قدرة ريد بُل على فرض منافسة على مرسيدس على اللقب، أجاب هاميلتون: "ما عليكم النظر إليه بالنسبة لريد بُل هو امتلاكها لسيارة جيّدة، والناس يُقلّلون من شأن ذلك، لكن لديهم سيارة قويّة جدًا وماكس يقوم بعملٍ رائعٍ من خلالها".

وأضاف: "للأسف لا يتواجد سائقاهما في المعركة مثلي أنا وفالتيري، ذلك يُصعّب مهمّتهم. سبق لي أن اختبرت ذلك منذ عدّة أعوام ولم يكن لديّ زميلٌ يدعمني، وبشكلٍ مماثلٍ فإنّك لا تحصل على قدرٍ كافٍ من النقاط في بطولة الصانعين".

وأكمل: "إلى جانب أنّك حينها لا تملك القدرة على المناورة من ناحية الاستراتيجيّة في مواجهة السيارات الأخرى. فيرشتابن لوحده نسبيًا".

وبحديثه عن سباق سبا، عبرّ هاميلتون عن إحباطه من عدم تواجد الكثير من المعارك في الأمام، مرجعًا ذلك إلى الاقتصار على توقّفٍ وحيد لتغيير الإطارات، كما أنّه اعترف بأنّه كان متخوّفًا من إمكانيّة تكرار مشاكل الإطارات التي ضربته في اللفّة الأخيرة من سباق سيلفرستون.

وقال حيال ذلك: "تمحور اليوم حول الإطارات، واقتصر الجميع على توقّفٍ وحيد، مسألة وقفات الصيانة الوحيدة هذه مملّة ويقتصر الأمر على إدارة عمر الإطارات في نهاية المطاف، ليس هذا بالتسابق".

ثمّ تابع: "خفّف الجميع سرعته في النهاية كي لا تنثقب الإطارات أو تنفجر، ليست لدينا فكرة حول ما سيفعلونه. كنت قلقًا من أن يتكرّر نفس ما حدث في سيلفرستون، لذا خفّفت سرعتي. ربّما كان الوضع ليكون على ما يرام، لكنّها مجازفة كبيرة كوني كنت في الصدارة".

واختتم بالقول: "بالطبع وددت مواجهة منافسة أكثر احتدامًا، لكن لا يعود ذلك لي. عليّ فقط المواصلة".