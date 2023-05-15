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هاميلتون مهتم بتجارب إندي كار "على الطريقة القديمة"

قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه مستعد لإجراء تجارب "على الطريقة القديمة" في إندي كار، بالرغم من التزامه الكامل بالفورمولا واحد.

لويس هاميلتون، مرسيدس

ينتهي عقد بطل العالم سبع مرات مع مرسيدس نهاية الموسم الجاري، لكن الطرفين يخوضان مفاوضات حالياً للتمديد.

وعلى هامش جائزة ميامي الكبرى، أوضح توتو وولف مدير الفريق بأنه المسألة لا تتعلق إلا على الاتفاقيات المالية.

وبينما يبدو أن النجم البريطاني سيبقى ضمن سباقات الجائزة الكبرى، لكن هذا لم يمنعه من التعبير عن اهتمامه بالمشاركة على متن سيارات أخرى، أو سلاسل أخرى.

وحين سُئِل حيال إمكانية تكرار ما قام به أبطال عالم سابقون أمثال جنسن باتون وكيمي رايكونن بالتوجه إلى ناسكار، رد هاميلتون: "قمت بمبادلة سيارتي مع توني ستيوارت منذ عدة سنوات، وذلك كان ممتعاً. أودّ تجربة أمر كهذا في مرحلة ما".

وأكمل: "المشاركة في سلسلة أخرى ليست حلماً لي، لكنني معجب ومتابع للسباقات الأخرى. لذا أودّ التجربة. كانت فرصة مذهلة حين بدّلت السيارة مع دراجة فالنتينو روسي. أشاهد إندي كار أحياناً، وأحبّ تجربة إحدى تلك السيارات في مرحلة ما".

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تصوير: صور موتورسبورت

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وبينما عبّر عن اهتمامه بـ إندي كار، لكن هاميلتون أكد أنه يفضّل سيارة من الجيل الأقدم لا تتضمن حاجب الحماية الشفاف الموجود في السيارات الحالية.

فقال: "لست معجباً كثيراً بالسيارات الحالية، بل أفضل السيارات على الطريقة القديمة، صوت السيارات أجمل بكثير وكذلك شكلها".

واختتم: "لكن حالياً، تركيزي منصبّ فقط على الفورمولا واحد. لا أخطط لترك البطولة في أيّ وقت قريب".

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مزوّد الوقود المستدام لـ فيتيل يخوض مفاوضات مع فرق الفورمولا واحد

المراسم "الأمريكية" قبل سباق ميامي أثارت الجدل لكن أثرها إيجابي على سوق الولايات المتحدة
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