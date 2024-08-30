هاميلتون: من المهمّ تذكّر أن أنتونيللي يبلغ الـ 18 فقط قبل مشاركته في إيطاليا

عبّر هاميلتون عن حماسه حيال رؤية ما سيكون أندريا كيمي أنتونيللي قادرًا على القيام به في حصّة التجارب الحرّة الأولى على سيارة مرسيدس، لكنّه كان حريصًا على تذكير الجميع بأنّ الإيطالي الشاب يبلغ الـ 18 فحسب.

يُنظر إلى أنتونيللي منذ فترة على أنّه الخليفة المنتظر لهاميلتون في مرسيدس في ظلّ انتقال بطل العالم سبع مرّات نحو فيراري، بالرغم من أنّ المقعد الثاني بجوار جورج راسل لم يتمّ تأكيده بعد بشكلٍ رسمي حتّى الآن.

وبالرغم من أنّ أنتونيللي خاض تجارب مع مرسيدس بسيارات أقدم، إلّا أنّ مشاركته غدًا الجمعة ستكون الأولى له على سيارة فورمولا 1 معاصرة.

وكرّر هاميلتون دعمه لأنتونيللي، وقال أنّه يتطلّع قدمًا لرؤية تقدّمه. كما أراد هاميلتون تخفيف الضغط عنه عبر تذكير الجميع بصغر سنّه، حيث بلغ الـ 18 يوم الأحد الماضي.

وقال البريطاني: "قلت منذ وقتٍ طويل أنّني أعتقد بأنّه هو من أعتقد بأنّ الفريق سيختاره للمستقبل. وسيكون الوقت كفيلًا بإخبارنا بقرار الفريق".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّه سيكون من الجيّد للجميع تذكّر أنّه بلغ الـ 18 وأمامه مستقبلٌ باهرٌ أمامه. أنا متحمّسٌ حقًا لرؤية ومتابعة تقدّمه".

وأردف: "رأيت صورة لنا تعود لعام 2018 علة ما أعتقد، وكان أحد أطفال شبكة الانطلاق وصافحته في مقدّمة الشبكة".

وأكمل: "ذلك مثير، من الواضح أنّ ذلك يُذكّرني بكبرنا عندما تحظى بتلك التجارب! لكنّني أتطلّع قدمًا لرؤية نموّه ورحلته في الفورمولا 1".

وشبّه هاميلتون إيمان مرسيدس بأنتونيللي بإيمان مكلارين به عند بداية مسيرته في الفورمولا 1، حيث قامت بترقيته إلى الفورمولا 1 لموسم 2007 بعد فوزه بلقب الجي بي 2 في 2006، ودفعته مباشرة إلى معركة بطولة العالم.