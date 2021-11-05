هاميلتون: من المهمّ الإبقاء على الاحترام قائمًا ضمن المعركة على اللقب مع فيرشتابن

يدخل سائق مرسيدس سباق المكسيك متأخّرًا عن فيرشتابن بـ 12 نقطة مع بقاء خمسة سباقات على نهاية الموسم.

وسبق أن جمع بينهما حادثان حتّى الآن هذا الموسم، في سيلفرستون ومونزا، وكادا أن يحتكّا خلال التجارب الحرّة في أوستن قبل أسبوعين، حيث وجّه فيرشتابن حركة بإصبعه تجاه هاميلتون بعد تجاوزهما المنعطف الأوّل ووصفه "بالغبيّ الأحمق" عبر اللاسلكي.

وتحدّث هاميلتون عن تعامله مع ضغط معركة اللقب خلال المؤتمر الصحفيّ عشيّة انطلاق مجريات عطلة نهاية أسبوع جائزة المكسيك الكبرى بعد أن سُئل عن كيفيّة تفاديه لجعلها معركة شخصيّة.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّني متواجدٌ في البطولة منذ وقتٍ طويل، ليست هذه تجربتي الأولى".

وأضاف: "أعتقد بأنّه يجب أن يكون هناك احترامٌ في جوهر كلّ شيء. وعندما أفكّر في ذلك، وأسمع ما يصدر عن أفواه السائقين، فأعتقد بأنّ هناك أطفالًا يُشاهدوننا ويتطلّعون إلينا كقدوة".

وأردف: "هناك الكثير من الأشياء التي قيلت، والتي لم تكن جيّدة بالنسبة للأطفال الذين يُشاهدوننا. أحاول الحفاظ على إيجابيّتي وهدوئي، وأن أكون محترمًا للسائقين الذين أتنافس معهم".

وأكمل: "لا أشارك كلّ ما يعتري تفكيري حولهم. لكنّ ذلك سهلٌ عليّ. تضحك حول ما حدث وتتجاوز ذلك".

كما توسّع هاميلتون في الحديث عن عدم معاناته من ردود فعل عاطفيّة للكبوات أو الهزائم هذا العام، مُشيرًا مجدّدًا إلى خبرته في المعارك على الألقاب في الفورمولا واحد. وفي حين أنّ هاميلتون بطل عالم سبع مرّات، لا يزال فيرشتابن يُقاتل من أجل لقبه الأوّل.

وقال هاميلتون في هذا الشأن: "تعلّمت الكثير على مرّ الأعوام. كما أعلم أنّ ماكس لم يفز بأيّ بطولة منذ وقت طويلٍ جدًا".

وأضاف: "لذا أعلم ما يحدث عندما تسعى وراء بطولتك الأولى، خاصة في هذه الرياضة، أعلم الضغوطات التي تواجهها، وليس ذلك أقلّ ممّا أتوقّعه منه".

وواصل شرحه بالقول: "لا يزال يافعًا، وسينضج بشكلٍ كبير على مدار العقد المقبل، وأعتقد بأنّ الجميع متحمّسٌ لرؤيته. أحاول أن أكون المثال إذا ما كان بوسعي ذلك".

ومن المتوقّع أن يصبّ ارتفاع حلبة هيرمانوس رودريغيز في صالح ريد بُل نهاية هذا الأسبوع، حيث عادة ما قدّم الفريق أداءً قويًا على هذه الحلبة في الماضي.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مدى أهميّة كسر زخم ريد بُل قريبًا لضمان عدم ابتعاد فيرشتابن في الأمام، قال هاميلتون بأنّ هناك طبيعة متقلّبة بين الفريقين هذا العام.

وقال بخصوص ذلك: "اعتقدنا بأنّنا سنكون أقوى في أوستن على سبيل المثال. لكنّهم كانوا أقوى منّا قليلًا هناك في السباق، لذا لا يُمكنني أن أتوقّع أيّ شيء".

وأضاف: "ما أعلمه هو أنّهم تأهّلوا أمامنا هنا، وكانت طاقتهم أقلّ منّا حينها. أمّا الآن فهم أفضل منّا على صعيد طاقة المحرّك، أو في مستوانا ولديهم سيارة قويّة جدًا تأثّرت بقدرٍ أقلّ من تغييرات القوانين".

واختتم بالقول: "سيكونون سريعين نهاية هذا الأسبوع. أعتقد بأنّهم كانوا أسرع منّا بنصف ثانية العام الماضي (2019). سيارتنا ليست أفضل من سيارة العام الماضي. سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيكون عليه أداؤنا نهاية هذا الأسبوع".