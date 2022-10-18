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هاميلتون: من المهم أن أواصل "تحفيز الجميع" في مرسيدس لتحقيق عودة قوية في 2023

قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات أنه من المهم "مواصلة تشجيع الجميع" في الفريق بهدف عدم ترك أي تفصيل مهما كان صغيراً للعودة بقوة في موسم 2023 المقبل للفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
هاميلتون: من المهم أن أواصل "تحفيز الجميع" في مرسيدس لتحقيق عودة قوية في 2023

بعد ثمانية ألقاب متتالية في الفئة الملكة، عانت مرسيدس مع بداية موسم 2022 الجاري الذي شهد تطبيق حزمة القوانين التقنية الجديدة، ولم تفلح في مجاراة فريقي الصدارة فيراري وريد بُل.

وبينما حسّنت السهام الفضية من سيارتها وخففت بشكل ملحوظ من مشاكل "الارتدادات" و"القفزات" التي عانت منها بشكل كبير، لكنها ما زالت متأخرة خلف منافستَيها المباشرتَين.

لكن مؤخراً، صرح السائقان لويس وزميله جورج راسل، عن ثقتهما بأن الفريق يضغط بشكل كبير للعودة بقوة في 2023.

بينما أكد هاميلتون أنه يلعب دوراً هاماً في الحفاظ على معنويات الجميع في المصنع والفريق، مرتفعة، وذلك استعداداً للمقاتلة الجديدة "دبليو14".

حيث قال: "بالتأكيد، عليّ المحاولة ومواصلة تشجيع الجميع، ضمان عدم ترك أي تفصيل مهما كان صغيراً للموسم المقبل، علينا أن نصل بجهوزية كاملة للمنافسة على المراكز التي نستحق التواجد فيها".

وأكمل: "أعتقد أنه يجب علينا على الدوام الأخذ بعين الاعتبار أننا فريق، وهناك أناس في الفريق منذ أكثر من 20 عاماً، وقد ساهموا بتحقيق ثمانية ألقاب منذ وجودي معهم، والكثيرون كانوا هنا قبل ذلك".

وأردف: "هم يعلمون تماماً كيف يصممون سيارة تنافس على اللقب. من ناحيتي، أنا أحاول تقديم الدعم لهم بأفضل ما يمكنني".

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

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ويرى هاميلتون أن فريقه نجح بالتعامل مع المشاكل الحالية بما يكفي ليمنح سيارة قادرة على المنافسة في الموسم المقبل.

مؤكداً عدم وجود أي شك لديه بتقديم مرسيدس لسيارة تنافسية في 2023.

فقال: "أعتقد أنه وبالنسبة لنا، فنحن نعلم مشاكلنا مع السيارة. كفريق فائز بالبطولات، نحن لم نبتعد كثيراً إلى درجة أن نصبح غير قادرين على بناء سيارة جيدة".

وأردف: "ليس لدي أي شك بأننا سنحصل على سيارة أفضل الموسم المقبل. سواء أصلحنا كامل مشاكلنا أم لا، سنرى".

ومع بقاء أربع جولات حتى نهاية الموسم، تتجه مرسيدس إلى أوستن مع 387 نقطة بفارق 67 نقطة خلف فيراري التي تحتل المركز الثاني، وبفارق كبير أمام فرق الوسط مثل ألبين ومكلارين، بالتالي فإن المركز الثالث مضمون للسهام الفضية هذا الموسم.

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