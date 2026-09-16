هاميلتون: من المستحيل إيقاف أنتونيللي ومرسيدس هذا العام
صرّح لويس هاميلتون بأنه من "شبه المستحيل" التغلب على كيمي أنتونيللي ومرسيدس هذا الموسم.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: برين لينون / صور جيتي
سارت عطلة نهاية الأسبوع في مدريد بشكل سيئ بالنسبة إلى فيراري. فبينما انسحب لويس هاميلتون بسبب عطل في دواسة المكابح، أنهى شارل لوكلير السباق في المركز الرابع، متأخرًا عن الفائز كيمي أنتونيللي بنحو 30 ثانية.
وبعد السباق، أكدت فيراري أن السيارة كانت تتمتع بوتيرة جيدة في السباق، وأنه كان من الممكن تحقيق المزيد لو جاءت حصة تصفيات أفضل، مشددة على ضرورة جمع كل العناصر معًا.
وعلى الرغم من أن لويس هاميلتون لم يتحدث مطولًا إلى الصحافة بعد انسحابه بسبب مشكلة في نظام المكابح، فإنه أشاد بشدة بمرسيدس وأنتونيللي في تصريحات أدلى بها إلى سكاي المملكة المتحدة.
حيث قال بطل العالم سبع مرات: "لا توجد أية طريقة لإيقاف أنتونيللي ومرسيدس هذا العام. لقد قدموا عملًا مذهلًا حقًا وهم يستحقون ذلك".
وبعد سباق مدريد، يحتل هاميلتون المركز الثالث في بطولة العالم، بفارق 101 نقطة عن المتصدر كيمي أنتونيللي. كما يتأخر السائق البريطاني بفارق 20 نقطة عن جورج راسل، صاحب المركز الثاني.
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