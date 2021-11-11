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هاميلتون: من "المُحزن" رؤية روسي يعتزل منافسات الموتو جي بي

قال لويس هاميلتون أنه سيكون "حزينًا" برؤية فالنتينو روسي يعتزل سباقات بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بعد جائزة فالنسيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، حيث وصف بطل العالم في الفورمولا واحد الإيطالي بأنه "أسطورة لن تتكرر".

هاميلتون: من "المُحزن" رؤية روسي يعتزل منافسات الموتو جي بي

يتّجه روسي للرحيل عن عالم "الموتو جي بي" بعد مسيرة امتدت 26 عامًا في عالم سباقات الدراجات النارية، والتي سجّل خلالها 115 فوزًا - 89 منها في الموتو جي بي - 199 منصة تتويج و7 ألقاب في الفئة العُليا خلال 432 مشاركة في الجوائز الكبرى.

وكان سائق مرسيدس في الفورمولا واحد وروسي قد تبادلا مركبات السباق في حدث شهير في ديسمبر/كانون الأول 2019، حيث اختبر هاميلتون درّاجة الأخير من موسم 2019 من طراز ياماها "واي زي آر-ام1"، بينما قاد روسي سيارة مرسيدس "دبليو08" من موسم 2017.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن إنجازات روسي ومسيرته في الموتو جي بي قُبيل السباق الأخير للإيطالي نهاية هذا الأسبوع، قال هاميلتون على هامش جائزة البرازيل الكبرى في الفورمولا واحد: "من المُحزن بالتأكيد  رؤية فال يعتزل الآن، لكنني أعتقد بأنّ مسيرته ومقاربته وكل ما قام به كان رائعًا".

وأضاف: "الشغف الذي تمتّع به طوال هذه المدة تجلّى على الدوام. إنه أسطورة لن تتكرر، أحد أعظم من شارك في هذه الرياضة، إن لم يكن الأعظم على الإطلاق".

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وتابع: "لذلك سأكون حزينًا لأنني لن أشاهده في السباقات يقود بأسلوبه المتميز الذي اعتدنا عليه. لكنني أعتقد بأنّ ذلك وقت رائع بالنسبة له كذلك، إذ أن لديه عائلة الآن ينشئها".

وأكمل: "أنا ممتن لأنه كانت لديّ الفرصة لمشاركة يومٍ مميز بالفعل معه على المسار. سأتذكر ذلك دومًا".

وكان هاميلتون يتحدث بجوار زميله السابق وبطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين فرناندو ألونسو خلال المؤتمر الصحفي في ساو باولو، حيث تكلم الإسباني عن اعتزال روسي المُقبل، قائلًا أنه "سيكون من المُحزن بالطبّع رؤية السباق الأخيرة لهكذا أسطورة في الرياضة"، كما أضاف سائق ألبين أنه "يتمنى له الأفضل والكثير من السعادة في ذلك الفصل الجديد من حياته".

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هاميلتون: من "المُحزن" رؤية روسي يعتزل منافسات الموتو جي بي
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هاميلتون: من "المُحزن" رؤية روسي يعتزل منافسات الموتو جي بي

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