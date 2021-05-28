هاميلتون: ""من الطفولي" الدخول في حرب كلامية على هامش معركة اللقب

خسر هاميلتون صدارة ترتيب السائقين لهذا الموسم للمرة الأولى بعد حلوله سابعًا في سباق جائزة موناكو الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، في حين انتزع فيرشتابن الفوز لصالح ريد بُل وكذلك صدارة الترتيب.

وأتت تلك النتيجة في نهاية أسبوع شهد تصريح هاميلتون يوم الأربعاء بأنّ فيرشتابن "ربما يشعر بأنّ لديه الكثير ليُثبته" مع حركاته العدائية على الحلبة خلال المعارك المتقاربة بينهما.

قبل أن يصرّح الهولندي عقب فوزه في موناكو بأنّ "الأفعال أعلى صوتًا من الكلام"، في رد واضح على ما قاله هاميلتون الذي عانى من أجل الأداء على مدار نهاية الأسبوع في مونتي كارلو.

وكان فيرشتابن قد صرّح قائلًا: "عليك أن تتحدث على الحلبة، وهذا ما أحبّه. كفريق حتى الآن، فلم نرتكب سوى أصغر الأخطاء، ولهذا نتواجد في الأمام. آمُل أن نتمكن من مواصلة ذلك لبقية الموسم".

وعند سؤاله عن تعليقات فيرشتابن عقب السباق، ادّعى هاميلتون بأنّه لم يكن يسعى إلى الدخول في أيّة ألاعيب ذهنية خارج الحلبة، وأنه يرغب في تفادي حرب كلامية مع غريمه.

فقال: "لا أمارس ألاعيب ذهنية. من المثير للاهتمام ما يخرج به كريستيان (هورنر، مدير فريق ريد بُل) من تصريحات، لكن لا يُمكنني أن أكون أقل اهتمامًا من ذلك".

وأضاف: "لقد قاموا بعمل رائع نهاية هذا الأسبوع، وهذا كل ما في الأمر. سبق وخضنا سباقات جيّدة كذلك، ولكن كما قلت، ما يزال أمامنا 17 سباقًا".

وتابع: "لذلك نبدأ بالدخول في وضع طفولي بعض الشيء عندما ندخل في حرب كلامية على هذا النحو".

من جهته، كان توتو وولف مدير فريق مرسيدس أكثر تقبّلًا للتعليقات المتداولة بين هاميلتون وفيرشتابن، حيث أوضح بأنّ دراما خارج الحلبة تمثّل عاملًا آخر ضمن معركة اللقب.

فقال: "لدينا معركة بين سائقَين رائعين. والبطولة تتأرجح في كلا الاتجاهين، والأمور التي يتمّ التصريح بها جيّدة لمتعة وتسلية المتابعين. حيث أضع تلك العبارة (التي قالها فيرشتابن) ضمن عوامل التسلية، إذ من الرائع الحديث عن ذلك والكتابة عنه".

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