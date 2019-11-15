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هاميلتون: "من الرائع للغاية" تلقي رسائل تهنئة من ألونسو ورون دينيس

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هاميلتون: "من الرائع للغاية" تلقي رسائل تهنئة من ألونسو ورون دينيس
15-11-2019

قال لويس هاميلتون أنه "من الرائع للغاية" تلقيه رسالة تهنئة من زميله السابق فرناندو ألونسو وكذلك من مديره السابق لدى مكلارين رون دينيس عقب تحقيق لقبه السادس في بطولة العالم للفورمولا واحد.

حسم سائق مرسيدس لقبه السادس في جولة أوستن، حيث بات على بُعد لقب واحد فقط من معادلة عدد ألقاب مايكل شوماخر البالغ سبعة.

وبعد أن تلقى الكثير من التهاني لقاء هذا الإنجاز، كشف هاميلتون أنه متأثر بشكل خاص بالتهاني من أقوى منافسيه - مثل سيباستيان فيتيل وألونسو - لقاء ما حققه.

وكان فيتيل قد توجه للقاء هاميلتون بعد سباق أوستن ليقدم تهانيه له، بينما أرسل ألونسو إلى البريطانيّ رسالة تهنئة نصية.

حيث قال هاميلتون قبيل جائزة البرازيل الكبرى: "التقدير ليس الدافع وراء عملي، لكن يشرّفني بالتأكيد أن أتلقاه من سائقين آخرين - تحترمهم بشكل كبير لإمكانياتهم - وبشكل خاص مثل سيباستيان".

وأكمل: "على مدار المواسم، تُثني على قدراتهم، وتثق بما يمكنهم تحقيقه. وأن يأخذوا جزءاً من وقتهم لإظهار الاحترام لهو أمر رائع".

وتابع: "نحن 20 سائقاً، وبشكل خاص، تعلم كم من الصعب القيام بعملٍ مثل عملنا، وقلة قليلة منا تعلم حقاً صعوبة الفوز بشكل متواصل على مدار المواسم عاماً تلو الآخر. سيباستيان أحدهم، لذا كان ذلك رائعاً حقاً".

وأضاف: "تلقيت رسالة نصية من فرناندو كذلك، وذلك أمر رائع للغاية. أنا ممتنّ بالفعل لذلك. لقد خضنا أوقات متقبلة سوية على مرّ المواسم، وبكل صراحة، لطالما احترمتُ ما حققه واحترمتُ قدراته".

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وكان هاميلتون وألونسو زميلين خلال موسم 2007 المضطرب مع مكلارين، الذي انتهى بخروج الإسباني من الفريق نهاية الموسم.

وبينما لم تكن الأجواء صافية بين هاميلتون ومديره السابق لدى مكلارين رون دينيس، لكنه كان واضحاً في الإشارة إلى كمية التقدير الذي يشعر به عقب الرسالة التي تلقاها منه بعد أوستن.

حيث قال هاميلتون: "رؤية رسالة رون، لقد لامستني في الصميم حقاً. التقيتُ به عندما كنت بعمر العاشرة، وقد رأى فيّ بعض الأمور لم يرها أحد آخر إلا والدي".

وأكمل: "لقد منحني فرصة إظهار قدراتي والتعلم والنمو. من دونه، لما كنتُ لأصل على الأغلب إلى الفورمولا واحد. لكنتُ قد تراجعتُ بعيداً نظراً لغياب الدعم المادي".

واختتم: "لذا، أنا ممتنّ له للأبد وسأبقى أكنّ الحبّ لرون. وآمل أن يشعر ببعض الفخر. لقد قال أنه فخور، لذا آمل أن يتشارك ويشعر بأنه جزء من هذا (الإنجاز) مثله مثل أي شخص شارك فيه".

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