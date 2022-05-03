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هاميلتون: من الرائع أن الفورمولا واحد "اخترقت" السوق الأمريكي أخيراً

قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنّه "من الرائع" رؤية الفورمولا واحد وقد اخترقت "أخيراً" السوق الأمريكي بعد سنوات طويلة من الانتظار.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
هاميلتون: من الرائع أن الفورمولا واحد "اخترقت" السوق الأمريكي أخيراً

تستعد الفورمولا واحد لإقامة أول جائزة كبرى في ميامي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وسينضم هذا الحدث الذي طال انتظاره إلى الجائزة الكبرى التي تقام في أوستن، تكساس كذلك، بينما ستقام جولة ثالثة ضمن البلاد العام المقبل في مدينة لاس فيغاس الشهيرة.

ويرى لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، الذي أحرز الفوز في آخر جائزة كبرى أقيمت على حلبة إنديانابوليس في 2007، ومن ثم شارك في مرحلة كانت فيها الولايات المتحدة غائبة عن الروزنامة حتى عودة أوستن في 2012، أنّه من الرائع رؤية الفورمولا واحد قد اخترقت أخيراً السوق الأمريكي.

فقال: "لقد كبرتُ وأنا على دراية بروعة هذه الرياضة لكن لم يكن هناك تواصل قويّ بين الولايات المتحدة وبقية العالم لناحية الشغف بهذه الرياضة، لذا من الرائع حقاً أن نرى اختراق البطولة للسوق الأمريكي أخيراً، وزيادة الشغف بها هنا في الولايات المتحدة".

وتابع: "هناك جمهور هائل محبٌّ للسباقات هنا. ستكون ميامي تجربة جديدة لنا جميعاً ولمجتمع عالم السباقات، للمتابعين وأولئك الذين سيتواجدون على الحلبة للمرة الأولى. تمتلك الولايات المتحدة الكثير لتقديمه في هذا المجال، لذا أنا في غاية الحماس حقاً".

ستضم حلبة ميامي بطولها البالغ 5.41 كيلومتراً وبعكس عقارب الساعة، مجموعة متنوعة من المنعطفات منخفضة السرعة، ومقطعاً مستقيماً يمنح في نهايته فرص التجاوز الأساسية.

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وكان هاميلتون وزميله السابق فالتيري بوتاس (وسائق ألفا روميو الحالي)، قد عبّرا عن سرورهما من الحلبة بعد تجربتها على جهاز المحاكاة.

حيث قال الفنلندي: "في الحقيقة، كان من الجميل رؤية وجود فرصة للتجاوز".

وأكمل: "أعتقد أن الطريقة التي صُممت بها الحلبة، ومن وجهة نظري، تبدو إيجابية للغاية. من المفترض أن تقدم منافسات حماسية. مقطع طويل مع عدة فرص جيدة للتجاوز".

واختتم: "لذا، سنرى كيف ستكون الأمور على أرض الواقع، لكن نظرياً ومن وجهة نظري، تبدو جيدة. أنا واثق أنّ الجولة ستكون رائعة حقاً".

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