هاميلتون: "من الجنوني" كيف تتأرجح وتيرة سيارة مرسيدس من حلبة إلى أخرى
يجد لويس هاميلتون تأرجُح شعوره على متن سيارة مرسيدس من حلبة إلى أخرى "جنونيًا"، وذلك بعدما أكمل تجارب الجمعة الحرة في المجر في المركز الـ 11.
أخفق هاميلتون وزميله جورج راسل في المنافسة في الصدارة في التجارب الحرة الأولى أو الثانية على حلبة هنغارورينغ، حيث أوردا مرارًا معاناتهما عبر اللاسلكي.
وبدا هاميلتون منزعجًا للغاية في مرحلة ما عندما تم إخباره بالفارق بينه وبين المتصدر شارل لوكلير سائق فيراري الذي أكمل التجارب الحرة الأولى بفارق 1.1 ثانية أمام بطل العالم سبع مرات.
"السيارة تعاني بعض الشيء" قال هاميلتون، مُضيفًا: "من الجنوني كيف تتأرجح الوتيرة بهذا القدر بين حلبة وأخرى. أحاول الحفاظ على تركيزي ومعرفة كيف يمكننا أن نصل بالسيارة لمجال العمل المناسب في الوقت الحالي".
وتابع: "لا يمكننا السيطرة على السيارة بعض الشيء ولا تقوم بالتالي بما نريد. لذلك نعم، كان يومًا صعبًا".
هذا ووصلت مرسيدس إلى المجر وهي تأمُل البناء على أفضل نتيجة لها في الموسم بحلول سائقيها في المركزين الثاني والثالث في فرنسا، متفوقين على إحدى سيارتي ريد بُل ومستفيدين من اليوم الصعب الذي مرت به فيراري.
"لم يتغير شيء على السيارة منذ الأسبوع الماضي" قال هاميلتون وأكمل: "أنا ذات السائق هذا الأسبوع كذلك. لكن ولسبب ما، على هذه الحلبة، لم تعمل السيارة".
وأردف: "أعتقد أننا بمجرد وصلنا للوتيرة، كان الفرق هو ذاته تقريبًا مثل الأسبوع الماضي، حوالي ثانية".
واختتم: "ستكون نهاية أسبوع صعبة بالتأكيد، لكنني سنقدم أفضل ما لدينا وسنرى إلى أين سنصل".
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