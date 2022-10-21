هاميلتون: من الأفضل للفورمولا واحد "عدم الإبقاء على سقف النفقات" إن لم تعاقب المذنبين
يرى لويس هاميلتون سائق مرسيدس بأنه ربما من الأفضل للفورمولا واحد عدم الإبقاء على قانون سقف النفقات، إن كانت العقوبات المطبقة على الفرق المذنبة خفيفة.
تنتظر البطولة حالياً ما ستنتج عنه مساعي الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ضدّ ريد بُل التي لم تمتثل لقانون سقف النفقات خلال موسم 2021 المنصرم، البالغ 145 مليون دولار أمريكي.
ونفت ريد بُل بشدة أنها تجاوزت سقف النفقات العام الماضي، حيث تخوض حالياً مفاوضات مع "فيا" حيال ما يمكن اتخاذه كخطوات تالية.
وكان هاميلتون قد خسر لقب العام الماضي في اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي لصالح ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، بطريقة أثارت الكثير من اللغط والجدل.
وضمن معرض كلامه للمرة الأولى منذ تأكيد خرق ريد بُل لسقف النفقات، عبر هاميلتون عن اعتقاده بأن العقوبات قد تحصل قد لا تحصل بحق ريد بُل.
لكن البريطاني شدد على ضرورة فرض احترام القانون من قبل "فيا"، وذلك لحماية نزاهتها ونزاهة الفورمولا واحد ككل.
فقال: "أعتقد أن الرياضة بحاجة لفعل شيء ما حيال ذلك".
وأكمل: "وإلا، في حالت كانت عقوبات خفيفة، وإن حصل تساهل في هذه القوانين، حينها لن يلتزم أي فريق".
وأردف: "إنفاق الملايين ومن ثم عدم تلقي إلا عقوبات خفيفة، من الواضح أن هذا ليس رائعاً بحق الرياضة. وربما سيكون من الأفضل عدم الإبقاء على هذا القانون مستقبلاً في هذه الحالة".
ماكس فيرستابن، ريد بُل
تصوير: صور موتورسبورت
وشدد هاميلتون على ثقته برئيس "فيا"، محمد بن سُليّم وبفريق عمله وبقدرتهم على "اتخاذ القرارات الصحيحة" لضمان نزاهة الفورمولا واحد.
فقال: "لدي ثقة في ذلك".
وأكمل: "أريد منحهم الثقة بطبيعة الحال. عدا ذلك، أنا أركز على تقديم أفضل عمل ممكن. ما حصل قد حصل".
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وكرر هاميلتون كذلك النداءات التي طالب بها العديد من السائقين فيما يتعلق بالشفافية، ومطالبة البطولة "بأن تحافظ على قيم الرياضة والقوانين التي تم سنّها كضوابط".
فقال: "أعتقد أن هذه الأوقات قد تكون محيّرة للمتابعين".
واختتم: "من دون المتابعين، لا وجود للرياضة. لذا، نعم. أعتقد أنه يجب علينا التمسّك بتلك القيم".
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