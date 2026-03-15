كان هاميلتون قد فاز بالسباق القصير في الصين منطلقًا من قطب الانطلاق الأول العام الماضي، لكن ذلك كان من اللحظات القليلة المضيئة في موسم أول صعب مع الفريق، إذ عانى للتأقلم مع سيارته الحمراء.

لكن بعد شتاء قصير لاستعادة نشاطه، بدا بطل العالم سبع مرات متجددًا، إذ وجد سيارات الفورمولا 1 الجديدة لعام 2026 أكثر ملاءمة لأسلوبه. وقد تأهل أمام زميله شارل لوكلير في الصين قبل أن يحقق أول منصة تتويج فعلية له في سباق جائزة كبرى مع فريق مارانيللو.

وبعد معركة طويلة مع لوكلير وسيارتي مرسيدس على امتداد معظم السباق، قال هاميلتون إن جائزة الصين الكبرى كانت واحدة من أكثر السباقات إثارة التي شارك فيها، كما هنأ خليفته في مرسيدس كيمي أنتونيللي.

وقال هاميلتون: "أولًا، يجب أن أقول تهانينا الكبيرة لكيمي. أنا سعيد جدًا من أجلك يا صديقي، ويشرفني أن أشارك هذه اللحظة معه. لقد أخذ مقعدي في هذا الفريق العظيم، لذلك تهانينا الكبيرة لمرسيدس".

وأكمل: "لدينا الكثير من العمل لنقوم به من أجل اللحاق بهم، لكنني استمتعت كثيرًا. إنها واحدة من أكثر السباقات متعة التي خضتها منذ وقت طويل جدًا، وربما على الإطلاق. حقيقة أن السيارات هذا العام بهذا الشكل، والمعركة مع شارل في النهاية كانت رائعة، قتالٌ رائع عجلة بعجلة، وكان نزيهًا تمامًا، وهذا ما نريده."

وأضاف: "أعتقد أنه كانت هناك لحظة واحدة تلامست فيها السيارتان، لكنها كانت مجرد لمسة خفيفة، لذلك لا بأس. هذا هو جوهر الأمر. يتعلّق الأمر بسباقات قوية."

وتقدم هاميلتون لفترة وجيزة إلى الصدارة بعدما أثبتت انطلاقات فيراري القوية مرة أخرى أنها ميزة مهمة، لكن مع تقدم السباق، ظهر التفوق الحقيقي لمرسيدس، إذ استهلكت سيارتا فيراري إطاراتهما بشكل أكبر من اللازم لمجاراة الوتيرة.

وأضاف هاميلتون: "إنهم يتقدمون كثيرًا في الوقت الحالي. يجب أن أقول شكرًا كبيرًا لكل شخص في فيراري، ولكل من يعمل في مارانيللو على وضعنا في هذا الموقف. أعلم أن هذا ليس بالضبط المكان الذي نريد أن نكون فيه. نريد أن نكون في المقدمة حيث يتواجد هؤلاء، لكن لدينا قاعدة جيدة للعمل عليها، وعلينا الآن أن نضغط بأقصى قوة".