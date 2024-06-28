هاميلتون منزعج من التصفيات "الكارثية جداً" للسباق القصير في النمسا  

وصف هاميلتون تصفياته القصيرة في النمسا بالكارثية، معترفاً بأنه لم يكمل لفة واحدة جيدة.

ورغم أن آمال مرسيدس كانت مرتفعة في الحصول على مركز انطلاق متقدم بعد التجارب الحرة الجيدة، لكن حصة هاميلتون لم تكن على قدر الآمال، حيث خرج عن حدود المسار إلى المنطقة الحصوية عدة مرات ليكتفي بالمركز السادس، أي خلف زميله جورج راسل بمركزين.

وتعقيباً على أدائه، اعترف هاميلتون أنه لم يقدم ما يكفي للتأهل بمراكز متقدمة.

فقال: "لم أكن ضمن مجموعة الصدارة طوال الحصة. كانت حصة كارثية من ناحيتي. ما الذي يمكنني قوله؟".

وأكمل: "كانت التجارب الحرة جيدة. شعوري خلف المقود جيد. لكنني لم أمتلك الوتيرة للمنافسة على قطب الانطلاق الأول".

وتابع: "نعم، لفات سيئة جداً. كل لفة كانت سيئة".

ولا يرى هاميلتون أن التجاوزات ستكون سهلة في السباق القصير، فقال: "لا أعتقد أن التجاوزات سهلة هنا، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا".

وأضاف: "أعتقد أن التركيز سيكون على تحقيق مركز أفضل في تصفيات الغد".