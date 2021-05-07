هاميلتون "مندهشٌ" من تقدّم مكلارين وفيراري

تصدّر بطل العالم التجارب الحرّة الثانية من جائزة إسبانيا الكبرى بعد ظهر الجمعة، وذلك في الوقت الذي واجهت فيه ريد بُل يومًا صعبًا.

ومع تواجد شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث على بُعد أقلّ من عُشرين من الثانية ومن ثمّ ثنائيّ ألبين إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو مباشرة خلفه، فقد قال هاميلتون أنّه كان معجبًا بمدى لحاق فرق الوسط.

وقال البريطاني: "من المدهش رؤية تقدّم فيراري ومكلارين، وحتّى ألبين. من المدهش رؤية قوّتهم تلك، وهو ما يزيد من الضغط عليها كذلك. لا يقتصر الأمر على مجموعة واحدة".

كما بدت مرسيدس قويّة على صعيدَي اللفّة الواحدة والمسافات الطويلة اليوم الجمعة، حيث أشار توتو وولف مدير الفريق إلى أنّ هذه كانت أفضل بداية له لعطلة نهاية أسبوع في هذا الموسم حتّى الآن.

وقال وولف لقناة "سكاي سبورتس اف1": "أعتقد بأنّ هذا كان أفضل يوم جمعة بالنسبة إلينا حتّى الآن، وذلك مشجّع. تباحثنا في ذلك في خطّ الحظائر، لذا لدينا 24 ساعة لإفساد ذلك!".

وجاءت البداية القويّة لعطلة نهاية الأسبوع لتستبعد فصل مرسيدس لوجهة الاعدادات بين سائقَيها في محاولة لتغطية ريد بُل.

وقال بوتاس بعد الجمعة أنّ هكا مقاربة لن تحدث في إسبانيا: "أعتقد بأنّنا نخطّط لاعتماد ذات الإعدادات على الجناح الخلفي نهاية هذا الأسبوع. أعتقد بأنّ لدينا فهمًا جيّدًا لما من يجب أن تكون الإعدادات الأفضل لكلينا".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الوضع جيّدٌ من جانبي. لذا سنُحاول إدخال بعض التعديلات الطفيفة على الإعدادات لتحسينها هذه الليلة، كون كلّ جزء من الثانية نكسبه سيكون مهمًا في التصفيات".