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هاميلتون: منافسيّ يتّصلون بوولف للحصول على مقعد في مرسيدس في 2021

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هاميلتون: منافسيّ يتّصلون بوولف للحصول على مقعد في مرسيدس في 2021
06-12-2019

قال لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا واحد أنّ منافسيه يرغبون بالانضمام إلى مرسيدس وأنّ سائقًا من سائقي الطليعة كان من بين أولئك الذين يتّصلون بتوتو وولف مدير فريق مرسيدس بشأن انتقالٍ لصفوف الحظيرة الألمانيّة.

ينتهي عقد بطل العالم ستّ مرّات مُوفّى العام المقبل، مثلما هو الحال مع زميله فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، وسيباستيان فيتيل سائق فيراري وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، بينما قد يلعب شارل لوكلير دورًا مفاجئًا في سوق السائقين هو الآخر بالنظر إلى عدم وجود الكثير من التفاصيل حول صفقته مع فيراري.

وقال هاميلتون خلال حفل جوائز "فيا" لنهاية الموسم أنّ سوق السائقين لموسم 2021 قد دخل في مرحلة مثيرة، وأنّ سائقًا آخر حاضرًا في أمسية اليوم الجمعة كان يُلاحق وولف مدير فريق مرسيدس للحصول على مقعد.

وكان فيرشتابن، الذي ارتبط أيضاً بانتقالٍ محتملٍ إلى مرسيدس لموسم 2021 في مرحلة سابقة من هذا العام، متواجدًا على المنصّة قبل وقتٍ قصير من إلقاء هاميلتون لكلمته.

كما كان فرناندو ألونسو بطل العالم مرّتين، الذين عبّر عن اهتمامه بعودة محتملة إلى الفورمولا واحد في 2021، حاضرًا ضمن دوره كبطلٍ للعالم للتحمّل مع تويوتا.

وقال البريطاني: "إنّها لفترة مثيرة للإعجاب كون هناك الكثير من السائقين الذين يسعون وراء مقاعد في كلّ مكان".

وأضاف: "أتحدّث عن الاتّصالات التي يتلقّاها توتو من كلّ سائق، بما في ذلك واحدٌ كان هنا منذ فترة قصيرة، حيث طلب الانضمام".

وأكمل: "يُحاول الجميع مغادرة فرقهم من أجل الانضمام إلينا. يُمكن تفهّم ذلك كون الجميع يرغب بتحقيق الفوز، يريدون جميعًا أن يكونوا جزءًا من المعادلة الفائزة".

وواصل حديثه بالقول: "لكنّني لا أعتقد بأنّ ذلك مصدر قلق في الوقت الحاضر. دائمًا ما يكون هناك خطّ تواصل واضح بيني وبين توتو. لا توجد أيّة أسرار ولن يتغيّر ذلك".

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وإلى جانب فيرشتابن وألونسو، فإنّ المؤتمر الصحفيّ لسائقي المقعد الأحادي تضمّن أيضاً جون-إريك فيرن بطل الفورمولا إي، ونيك دي فريز بطل الفورمولا 2 وسيباستيان بويمي زميل ألونسو في تويوتا.

وسبق لهاميلتون أن قال أنّ البقاء مع مرسيدس، التي فاز معها بخمسة ألقابٍ في الأعوام الخمسة الأخيرة، هو أولويّته لموسم 2021.

لكنّه أشار مجدّدًا إلى أنّه "لن يسخّر الكثير من الطاقة" في اتّخاذ قرار، حيث اعترف سابقًا بأنّه لا يتطلّع قدمًا للمزيد من مفاوضات تجديد العقد.

وقال البريطاني: "أعشق المكان الذي أتواجد فيه الآن وأحبّ الأفراد الذين أعمل معهم".

وأكمل: "لذا من الصعب جدًا أن تغادر بعيدًا عن شيء تعشقه بالقدر الذي أعشقه، أعني الفريق، والمنظّمة والجميع حتّى الوصول إلى المدراء".

وأردف: "تواجدت مع مرسيدس لـ 13 عام، لذا من الصعب أن أتخيّل نفسي في مكانٍ آخر. ما بنيناه خلال الأعوام السبعة الماضية هو قوّة مُسيطرة، ومن الواضح أنّ مرسيدس عملت على ذلك لفترة أطول".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ الأمر تطلّب منّا الكثير من الوقت لبناء ذلك، أي القوّة في أعماق الفريق والثبات في الأداء الذي لدينا".

وواصل شرحه بالقول: "ليس ذلك بالأمر الذي يحدث بين ليلة وضحاها. لا تملك الفرق الأخرى المكوّنات التي لدينا. ويتطلّب الأمر الكثير من الوقت لبنائها".

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