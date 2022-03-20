هاميلتون ممتنٌ لمنصّة التتويج غير المتوقّعة بعد سباق البحرين "الصعب"

كان هاميلتون وزميله جورج راسل متّجهين للحلول في المركزين الخامس والسادس تواليًا، حيث كانا عاجزين على مجارات فيراري وريد بُل الأسرع على حلبة الصخير.

لكن على إثر فترة سيارة الأمان المتأخّرة نتيجة اشتعال سيارة ألفا تاوري الخاصة ببيير غاسلي، جاء الانسحاب الدارامي لثنائيّ ريد بُل ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز ليسمح لهاميلتون بوراثة المركز الثالث خلف شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن اللذين حقّقا الثنائيّة لصالح فيراري.

ومع حلول راسل رابعًا خلف هاميلتون فإنّ مرسيدس أكملت سعيها للحدّ من الضرر بنجاح في ظلّ عدم توصّلها لحلٍّ لمشاكل التحكّم التي تواجهها.

وقال هاميلتون أنّه "ممتنٌ" لمنصّة التتويج المفاجئة بعد معاناته من سباق "صعب"، حيث تواصلت مشكلة الارتدادات في البحرين.

وقال البريطاني: "أوّلًا أودّ تهنيئة فيراري، أنا سعيدٌ لرؤيتهم يُقدّمون أداءً جيّدًا مجدّدًا، إنّه فريقٌ تاريخي باهر".

وأضاف: "من الرائع رؤية كارلوس وشارل هناك، تهاني لهما".

وأردف: "كان سباقًا صعبًا، عانينا طوال التجارب الحرّة. هذه أفضل نتيجة يُمكننا الحصول عليها".

وأكمل: "بالطبع من المؤسف ما حدث مع السائقَين الآخرين، لكنّنا بذلنا أفضل ما في وسعنا، وأنا ممتنٌ لتحقيق هذه النقاط".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت لمرسيدس تحديثات منتظرة ستبدأ بالسماح للفريق بمنافسة فيراري وريد بُل، اعترف هاميلتون بأنّه "لن يكون تحويل أداء سيارة مرسيدس سريعًا" من أجل استخراج أقصى أدائها.

وقال: "آمل ذلك. أعلم أنّ الشباب يعملون بأقصى جهدٍ في المصنع، لكن لن يكون تحوّلًا سريعًا".

وأكمل: "أشعر بأنّنا كنّا الفريق الأكثر اتّحادًا لوقتٍ طويل. أعرف أنّنا نعلم جميعًا ذلك، علينا الحفاظ على تركيزنا ومواصلة العمل. هناك طريقٌ طويلٌ أمامنا".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت