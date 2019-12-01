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هاميلتون ممتنٌ للثناء الأوّل من فيراري طوال 13 عامًا

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هاميلتون ممتنٌ للثناء الأوّل من فيراري طوال 13 عامًا
01-12-2019

قال لويس هاميلتون أنّه "ممتنٌ" لتعليقات ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري حول قدراته، لكنّه يعتقد بأنّ "الثناء الأوّل عليه من قبل الحظيرة الإيطاليّة طوال مواسمه الـ 13" مجرّد "حديث".

سُئل بينوتو قبيل جائزة أبوظبي الكبرى إن كان فريقه مهتمًا بهاميلتون، الذي ينتهي عقده مثل أغلب سائقي الطليعة نهاية العام المقبل، لموسم 2021 وما بعده.

وتضمّنت إجابته وصف البريطاني بالسائق "الاستثنائيّ" الذي لا يُمكن لتوافره بعد الموسم المقبل "إلّا أن يجعل فيراري سعيدة"، بينما زعم تقريرٌ في صحيفة إيطاليّة بأنّ هاميلتون تقابل مع جون إلكان رئيس فيراري مرّتين هذا العام.

وعندما سُئل عن رأيه في تعليقات بينوتو، قال بطل العالم ستّ مرّات: "حسنًا، هذه المرّة الأولى التي أسمع فيها ذلك".

وأكمل: "أعتقد بأنّه الثناء الأوّل الذي أتلقاه من فيراري في هذه السنوات الـ 13".

وأكمل: "صدقًا لا أذكر مطلقًا أنّهم ذكروني مسبقًا، لذا شكرًا لكم، سأقبل بذلك. لكنّ ذلك لا يعني أيّ شيء، إنّه مجرّد حديث، وذلك لطيف".

ثمّ تابع: "تطلّب الأمر منه كلّ هذه الأعوام للاعتراف ربّما، لكنّني ممتنٌ".

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ويتوافر هاميلتون، وزميله في مرسيدس فالتيري بوتاس، وسيباستيان فيتيل سائق فيراري وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في سوق السائقين لما بعد موسم 2020.

ولا يعلم أحدٌ تفاصيل العقد طويل الأمد الذي وقّعه شارل لوكلير مع فيراري لهذا الموسم، لكن قد يكون أصيل موناكو متاحًا هو الآخر.

لكنّ البقاء في صفوف مرسيدس يُعتبر الخيار الأرجح بالنسبة لهاميلتون.

وكان البريطاني قد انضمّ إلى الصانع الألماني في 2013 وفاز معه بخمسة من ألقاب السائقين الستّة منذ ذلك الحين، ولعب دورًا كبيرًا في سيطرة مرسيدس على البطولة ضمن حقبة المحرّكات الهجينة.

كما أنّه شارك في جميع السباقات في مسيرته بمحرّكات مرسيدس، وذلك بعد أن قاد لصالح مكلارين بين 2007 و2012 عندما كانت تستخدم محرّكات مرسيدس.

وعندما سُئل إن كانت تعليقات بينوتو مضيعة للوقت، قال هاميلتون أنّه "لا توجد مضيعة للوقت مطلقًا عندما تكون لطيفًا تجاه أحدٍ ما".

وقال بخصوص ذلك: "مرّ وقتٌ طويل وأن تجني احترام أحدٍ ما من فريق فيراري – الذي دائمًا ما قدّرته على مرّ الأعوام – لهو أمرٌ كبير وفي مستوى عالٍ، ومن الواضح بأنّه ليس شيئًا سيّئًا".

وأكمل: "أعتقد بأنّ لديهم سائقَين رائعين في الوقت الحاضر، لكن من يعلم ما سيحدث في سوق السائقين في العام المقبل".

وأضاف: "إن كنت صادقًا بالكامل، فإنّني لا أركّز على ذلك في الوقت الحاضر، أحاول التأكّد من إنهائي للموسم بمستوى قويّ".

وواصل شرحه بالقول: "لديّ مجموعة مذهلة حولي الآن وأنا مدينٌ لهم وعليّ تقديم كامل طاقتي لهم، خاصة في ظلّ عدم بدء المفاوضات بعد".

وأكمل: "لا أعلم ما ستكون عليه المرحلة المقبلة عندما نصل إلى العقود. من الغريب جدًا أن تحتاج للقيام بذلك قبل قرابة عامٍ من نهاية العقد، ولا يُمكن القيام بذلك قرب نهاية العقد، لكن هكذا تجري الأمور".

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