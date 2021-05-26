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فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى أخبار

هاميلتون ممتنّ "للأيام السيئة" مثل موناكو للتعلم منها

من قبل:
, محرر

قال لويس هاميلتون أنه "ليس متوتراً" حيال الصعوبات التي واجهت فريقه مرسيدس في جائزة موناكو الكبرى، مؤكداً أنه يشعر بالامتنان لمثل "هذه الأيام السيئة" التي يمكن للفريق التعلم منها.

هاميلتون ممتنّ "للأيام السيئة" مثل موناكو للتعلم منها

خسر هاميلتون صدارة الترتيب العام لبطولة السائقين للمرة الأولى هذا الموسم بعد أن اكتفى بالمركز السابع في سباق موناكو، ليتراجع بفارق أربع نقاط خلف غريمه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

ولم يخض البريطاني حامل اللقب تصفيات سلسلة كذلك، كما أن استراتيجية الفريق خلال السباق لم تساعده على كسب أية مراكز.

لكن هاميلتون صرح بعد السباق أنه لا يشعر حقاً بأي ألم بسبب النتيجة وأنه "لا يفكر بها"، مؤكداً أن مرسيدس ستتعلم من هذه الهزيمة.

فقال: "هناك الكثير من العمل يمكننا القيام به لناحية التحضير للجولات".

وأكمل: "خضنا بعض النقاشات الإيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع. لكنه أمر مفيد لنا جميعاً. نحن نفوز ونخسر معاً كفريق، وهذه الرياضة هي عمل جماعي لنا جميعاً".

وتابع: "نحن لا نستهين بالمهمة الملقاة على عاتقنا. لكن لا معنى للشعور بالإحباط. علينا بدء العمل على البيانات لمعرفة سبب تواجدنا في هذا الوضع".

وأردف: "سأكون على تواصل دائم خلال الأيام المقبلة مع الفريق من أجل تحليلات الأداء. جميعنا نود الإجابات، لذا أنا واثق أن الجميع يبذل قصارى جهده لضمان عدم تكرار ذلك مجدداً".

واسترسل: "أثبتنا مراراً وتكراراً في الماضي أننا قادرون على العودة بقوة، لهذا فإنني لست متوتراً".

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بالمقابل، اضطر فالتيري بوتاس زميل هاميلتون للانسحاب بسبب مشكلة في صمولة إطار سيارته، لذا ونتيجة لذلك فقدت مرسيدس صدارة الترتيب العام لصالح ريد بُل كذلك.

ولا تتبع مرسيدس سياسة إلقاء اللوم في طريقة عملها، حيث يرى هاميلتون أنه يجب على الفريق توخي الصدق في تقييم جولة موناكو.

فقال: "لدينا حوار صريح جداً، وصادق، من دون أية مشاكل شخصية".

وأكمل: "جميعنا نأخذ كل شيء بعين الاعتبار ونخوض نقاشات بناءة، وفي حال كان هناك أي نقد بناء فإننا نتقبله ونأخذ به ونقوم بالعمل المطلوب".

وأردف: "لن يكون هناك أي صمت بيننا، وفي السباق التالي سنعقد اجتماعَين رائعين، كي نهدئ الأجواء ونتكلم عما نود القيام به وكيفية التعلم مما حصل".

وتابع: "سبب تحقيقنا لكل تلك الألقاب هو أننا وبالرغم من ارتكاب الأخطاء إلا أننا نعود دائماً بشكل أقوى ونتعلم منها".

واسترسل: "لذا أنا عادة ما أكون ممتناً لمثل هذه الأيام السيئة، لأن تلك الأيام تعلمنا بشكل أكبر. إن كنتَ تحرز الانتصارات على الدوام فإنك تكتسب معرفة أقل".

واختتم: "هناك الكثير لاستخلاصه من جولة موناكو وليست لدينا إجابات على كل شيء، لكن ذلك سيجبرنا على البحث عنها".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة موناكو الكبرى
قائمة السائقين لويس هاميلتون
قائمة الفرق مرسيدس
الكاتب خلدون يونس

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